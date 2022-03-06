06 марта 2022

Минобороны: украинские радикалы проводят этнические чистки

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Украинские радикалы вламываются в дома мирного населения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские радикалы проводят этнические чистки, вламываясь в дома и квартиры. Боевики проверяют документы на улицах. Всех лиц без украинских паспортов уводят в неизвестном направлении. Об этом заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

«Радикалы проводят этнические чистки, вламываются в дома и квартиры гражданского населения, проводят проверку документов на улицах. Всех лиц, не имеющих украинских паспортов, боевики уводят в неизвестном направлении», — говорится в сообщении штаба.

Ранее Минобороны РФ создало межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, основная задача которого — оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также ДНР и ЛНР. Штаб обеспечивает эвакуацию гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и вооруженных сил Украины. Российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Тогда как украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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Украинские радикалы проводят этнические чистки, вламываясь в дома и квартиры. Боевики проверяют документы на улицах. Всех лиц без украинских паспортов уводят в неизвестном направлении. Об этом заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине. «Радикалы проводят этнические чистки, вламываются в дома и квартиры гражданского населения, проводят проверку документов на улицах. Всех лиц, не имеющих украинских паспортов, боевики уводят в неизвестном направлении», — говорится в сообщении штаба. Ранее Минобороны РФ создало межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, основная задача которого — оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также ДНР и ЛНР. Штаб обеспечивает эвакуацию гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и вооруженных сил Украины. Российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Тогда как украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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