Беспилотник, запущенный на Украине, упал на территорию Хорватии 11 марта 2022 в 17:34 Размер текста - 17 + Военный беспилотник вошел в воздушное пространство Хорватии и был там менее семи минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Упавший на территории Хорватии беспилотник был запущен с территории Украины. Он долетел до Загреба. Об этом заявил президент республики Зоран Миланович. «БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе. Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат провел более одного часа в небе над странами-членами НАТО, и никто этого не замечает?», — цитирует ТАСС президента Хорватии. Премьер-министр страны Андрей Пленкович при этом считает, что это был беспилотник «российского производства». В хорватском воздушном пространстве он провел менее семи минут. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести денацификацию и демилитаризацию Украины, об оккупации речи не идет. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Упавший на территории Хорватии беспилотник был запущен с территории Украины. Он долетел до Загреба. Об этом заявил президент республики Зоран Миланович. «БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе. Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат провел более одного часа в небе над странами-членами НАТО, и никто этого не замечает?», — цитирует ТАСС президента Хорватии. Премьер-министр страны Андрей Пленкович при этом считает, что это был беспилотник «российского производства». В хорватском воздушном пространстве он провел менее семи минут. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести денацификацию и демилитаризацию Украины, об оккупации речи не идет. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям