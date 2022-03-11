Беспилотник, запущенный на Украине, упал на территорию Хорватии

Упавший на территории Хорватии беспилотник был запущен с территории Украины. Он долетел до Загреба. Об этом заявил президент республики Зоран Миланович.
«БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе. Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат провел более одного часа в небе над странами-членами НАТО, и никто этого не замечает?», — цитирует ТАСС президента Хорватии.
Премьер-министр страны Андрей Пленкович при этом считает, что это был беспилотник «российского производства». В хорватском воздушном пространстве он провел менее семи минут.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести денацификацию и демилитаризацию Украины, об оккупации речи не идет. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО.
Упавший на территории Хорватии беспилотник был запущен с территории Украины. Он долетел до Загреба. Об этом заявил президент республики Зоран Миланович. «БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе. Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат провел более одного часа в небе над странами-членами НАТО, и никто этого не замечает?», — цитирует ТАСС президента Хорватии. Премьер-министр страны Андрей Пленкович при этом считает, что это был беспилотник «российского производства». В хорватском воздушном пространстве он провел менее семи минут. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести денацификацию и демилитаризацию Украины, об оккупации речи не идет. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО.