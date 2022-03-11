Беспилотник, запущенный на Украине, упал на территорию Хорватии

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Военный беспилотник вошел в воздушное пространство Хорватии и был там менее семи минут Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Упавший на территории Хорватии беспилотник был запущен с территории Украины. Он долетел до Загреба. Об этом заявил президент республики Зоран Миланович.

«БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе. Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат провел более одного часа в небе над странами-членами НАТО, и никто этого не замечает?», — цитирует ТАСС президента Хорватии.

Премьер-министр страны Андрей Пленкович при этом считает, что это был беспилотник «российского производства». В хорватском воздушном пространстве он провел менее семи минут.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести денацификацию и демилитаризацию Украины, об оккупации речи не идет. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО.

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Упавший на территории Хорватии беспилотник был запущен с территории Украины. Он долетел до Загреба. Об этом заявил президент республики Зоран Миланович. «БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе. Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат провел более одного часа в небе над странами-членами НАТО, и никто этого не замечает?», — цитирует ТАСС президента Хорватии. Премьер-министр страны Андрей Пленкович при этом считает, что это был беспилотник «российского производства». В хорватском воздушном пространстве он провел менее семи минут. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести денацификацию и демилитаризацию Украины, об оккупации речи не идет. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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