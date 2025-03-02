Директор ФБР поручил расследовать, куда Зеленский потратил сотни миллиардов долларов

Директор ФБР поручил США расследовать, куда пошли деньги, отправленные Киеву
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Глава ФБР поручил конгрессу США расследовать, куда пошли деньги, отправленные Владимиру Зеленскому в качестве военной поддержки
Глава ФБР поручил конгрессу США расследовать, куда пошли деньги, отправленные Владимиру Зеленскому в качестве военной поддержки Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Директор ФБР Каш Корнер заявил, что Украина — это место для отмывания денег. Он поручил Конгрессу США расследовать, на что именно пошли деньги, которые США отправляли Киеву в качестве военной поддержки.

«Поручил Конгрессу США расследовать, куда ушли сотни миллиардов долларов, отправленных Киеву», — заявил Корнер в эфире подкаста Kash's Corner на YouTube. Он также подчеркнул, что Украина — это место для отмывания денег. Он обвинил украинские власти в коррупции.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что начал инициировать отказ от украинской поддержки. Это произошло после скандала в Белом доме с Владимиром Зеленским. Тогда украинский лидер открыто, не сдерживаясь в выражениях, заявил об отказе от переговоров. Сам Трамп, а также его вице-президент Джей Ди Вэнс также агрессивно выступали против украинского главы за его нежелание идти на переговоры.

В феврале на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Зеленский обсудил результаты расследования кадровых изменений в ведущих финансовых учреждениях страны. В ходе проверок были выявлены масштабные коррупционные схемы, в которых участвовали высокопоставленные чиновники и бизнесмены.

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Директор ФБР Каш Корнер заявил, что Украина — это место для отмывания денег. Он поручил Конгрессу США расследовать, на что именно пошли деньги, которые США отправляли Киеву в качестве военной поддержки. «Поручил Конгрессу США расследовать, куда ушли сотни миллиардов долларов, отправленных Киеву», — заявил Корнер в эфире подкаста Kash's Corner на YouTube. Он также подчеркнул, что Украина — это место для отмывания денег. Он обвинил украинские власти в коррупции. Президент США Дональд Трамп дал понять, что начал инициировать отказ от украинской поддержки. Это произошло после скандала в Белом доме с Владимиром Зеленским. Тогда украинский лидер открыто, не сдерживаясь в выражениях, заявил об отказе от переговоров. Сам Трамп, а также его вице-президент Джей Ди Вэнс также агрессивно выступали против украинского главы за его нежелание идти на переговоры. В феврале на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Зеленский обсудил результаты расследования кадровых изменений в ведущих финансовых учреждениях страны. В ходе проверок были выявлены масштабные коррупционные схемы, в которых участвовали высокопоставленные чиновники и бизнесмены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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