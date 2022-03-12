Сенатор Косачев заявил о подготовке США госпереворота в Донбассе

12 марта 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Константин Косачев не верит, что в США сострадают Донбассу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США готовят госпереворот в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Так он отреагировал на информацию, что США разрешили сделки для неправительственных организаций по поддержке гуманитарных проектов. «Что значит нынешний разворот? Сострадание к людям вдруг проснулось? Да нет, ровно наоборот — Вашингтон приступил к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР. Других „гуманитарных проектов“ у США для вас нет. „Определенные действия“ на марше», — сообщил Косачев, передает argumenti.ru. Косачев заявил, что правительство США разрешило неправительственным организациям сделки по поддержке гуманитарных коридоров, а также по развитию демократии в Донбассе. По его словам, Вашингтон не предпринимал таких действий восемь лет, когда Украина расстреливала 3,5 миллиона своих граждан, которые живут в Донбассе и не принявших госпереворот Майдана. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что Киев не выполняет обещания по гуманитарным коридорам. Националисты Мариуполя отказываются обеспечивать гумкоридоры, передают «Дни.ру» со ссылкой на территориальную оборону ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США готовят госпереворот в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Так он отреагировал на информацию, что США разрешили сделки для неправительственных организаций по поддержке гуманитарных проектов. «Что значит нынешний разворот? Сострадание к людям вдруг проснулось? Да нет, ровно наоборот — Вашингтон приступил к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР. Других „гуманитарных проектов“ у США для вас нет. „Определенные действия“ на марше», — сообщил Косачев, передает argumenti.ru. Косачев заявил, что правительство США разрешило неправительственным организациям сделки по поддержке гуманитарных коридоров, а также по развитию демократии в Донбассе. По его словам, Вашингтон не предпринимал таких действий восемь лет, когда Украина расстреливала 3,5 миллиона своих граждан, которые живут в Донбассе и не принявших госпереворот Майдана. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что Киев не выполняет обещания по гуманитарным коридорам. Националисты Мариуполя отказываются обеспечивать гумкоридоры, передают «Дни.ру» со ссылкой на территориальную оборону ДНР.