Депутат Хинштейн: Запад пытается настроить россиян против власти

12 марта 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Ограничения, из-за которых россияне не могут полноценно пользоваться зарубежными соцсетями, негативно действуют на граждан, настраивая их против властей. Однако это неправильно построенная цепочка событий. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Очевидно, что „бигтех“ пытается настроить наших блогеров против российских властей, выставляя их (власти) в качестве злой силы. Это абсолютно иезуитская и циничная политика: затеять драку, а потом обвинить обороняющуюся сторону в агрессии», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Депутат напомнил, что власти России много лет пытались выстроить диалог с IT-гигантами, призывая их не заступать за красные линии. Однако компании «продолжали испытывать Россию на прочность». Так, из-за разрешения Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) призывать к насилию против русских, Роскомнадзор заблокировал две их соцсети. YouTube же заблокировал каналы российских СМИ, а затем запретил получать деньги с канала российским блогерам. По словам депутата, именно западные компании начали идти против России, принуждая закрывать их. Помимо этих соцсетей власти РФ также ограничили доступ россиян в Twitter. А TikTok приостановил прямые эфиры и распространение нового контента в РФ из-за закона о фейках.