Власти Крыма задумали построить новый город

17 марта 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

В Крыму может появиться город на 50 тысяч человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России На полуострове Крым хотят построить новый город численностью 50 тысяч жителей. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов. «Есть амбициозная задача — строительство нового города на 50 тысяч человек. Мы готовим предложения по подтяжке инфраструктуры», — отметил он на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Крым, трансляция мероприятия проходила в эфире телеканала «Россия 24». Отмечается также, что город должен появиться на западном побережье полуострова — либо в Сакском районе, либо в Симферопольском, рядом поселком Николаевка, пишет MK.RU . На этом же мероприятии Аксенов отметил, что работа Северо-Крымского канала решит проблему дефицита воды на полуострове. Это позитивно скажется на развитии всех отраслей, дополняет Nation News. Крым вошел в состав России после референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за возвращение территории в состав России. С этого момента удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуострова. Также была проложена трасса «Таврида», которая связала Керчь и Севастополь. Подача воды в Крым также была восстановлена. Кроме того, полуостров связали с Донбассом сухопутным коридором. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На полуострове Крым хотят построить новый город численностью 50 тысяч жителей. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов. «Есть амбициозная задача — строительство нового города на 50 тысяч человек. Мы готовим предложения по подтяжке инфраструктуры», — отметил он на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Крым, трансляция мероприятия проходила в эфире телеканала «Россия 24». Отмечается также, что город должен появиться на западном побережье полуострова — либо в Сакском районе, либо в Симферопольском, рядом поселком Николаевка, пишет MK.RU. На этом же мероприятии Аксенов отметил, что работа Северо-Крымского канала решит проблему дефицита воды на полуострове. Это позитивно скажется на развитии всех отраслей, дополняет Nation News. Крым вошел в состав России после референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за возвращение территории в состав России. С этого момента удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуострова. Также была проложена трасса «Таврида», которая связала Керчь и Севастополь. Подача воды в Крым также была восстановлена. Кроме того, полуостров связали с Донбассом сухопутным коридором.