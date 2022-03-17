Власти Крыма задумали построить новый город

На полуострове Крым хотят построить новый город численностью 50 тысяч жителей. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.
«Есть амбициозная задача — строительство нового города на 50 тысяч человек. Мы готовим предложения по подтяжке инфраструктуры», — отметил он на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Крым, трансляция мероприятия проходила в эфире телеканала «Россия 24».
Отмечается также, что город должен появиться на западном побережье полуострова — либо в Сакском районе, либо в Симферопольском, рядом поселком Николаевка, пишет MK.RU.
На этом же мероприятии Аксенов отметил, что работа Северо-Крымского канала решит проблему дефицита воды на полуострове. Это позитивно скажется на развитии всех отраслей, дополняет Nation News.
Крым вошел в состав России после референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за возвращение территории в состав России. С этого момента удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуострова. Также была проложена трасса «Таврида», которая связала Керчь и Севастополь. Подача воды в Крым также была восстановлена. Кроме того, полуостров связали с Донбассом сухопутным коридором.
На полуострове Крым хотят построить новый город численностью 50 тысяч жителей. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов. «Есть амбициозная задача — строительство нового города на 50 тысяч человек. Мы готовим предложения по подтяжке инфраструктуры», — отметил он на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Крым, трансляция мероприятия проходила в эфире телеканала «Россия 24». Отмечается также, что город должен появиться на западном побережье полуострова — либо в Сакском районе, либо в Симферопольском, рядом поселком Николаевка, пишет MK.RU. На этом же мероприятии Аксенов отметил, что работа Северо-Крымского канала решит проблему дефицита воды на полуострове. Это позитивно скажется на развитии всех отраслей, дополняет Nation News. Крым вошел в состав России после референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за возвращение территории в состав России. С этого момента удалось построить Крымский мост, который соединил Керченский и Таманский полуострова. Также была проложена трасса «Таврида», которая связала Керчь и Севастополь. Подача воды в Крым также была восстановлена. Кроме того, полуостров связали с Донбассом сухопутным коридором.