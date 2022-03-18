РФ запросит срочное заседание ООН из-за биолабораторий на Украине

Россия инициирует экстренное заседание СБ ООН Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия запросит экстренное заседание Совета безопасности ООН по теме биолабораторий США на Украине. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Завтра мы запросим срочно заседание, чтобы вновь обсудить тему биолабораторий США на Украине с учетом новых документов, попавших к нам в распоряжение в ходе специальной военной операции. Прямо сейчас направим соответствующее письмо эмиратскому председательству», — заявил Небензя, передает РИА «Новости». Сообщается, что заседание запрошено на 18 марта в 17:00 по московскому времени.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что США финансировали военно-биологические проекты на Украине. По данным ведомства, деньги в размере 32 миллионов долларов получали лаборатории украинского минобороны в нескольких крупных городах.