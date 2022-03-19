Эксперт предупредил о возможной торговле контрабандой в РФ

20 марта 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Западные санкции могут спровоцировать рост объемов контрабандных поставок в Россию. Такое мнение озвучил президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов. «Во все времена спутником любого запрета является контрабанда. Это нехорошее явление, но оно есть во всех странах. Есть основание думать, что объемы контрабанды в Россию вырастут», — заявил Иванов в интервью радио Sputnik. Эксперт объяснил это остановкой работы предыдущих каналов поставок из-за ограничений для россиян. По его мнению, торговля контрабандными товарами будет происходить на интернет-площадках. «Людей с клетчатыми сумками», как в девяностые, на улицах городов не будет, добавил он. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA.