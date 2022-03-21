Экс-советник Трампа признался в разработке биооружия на Украине

21 марта 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Бывший советник Трампа сказал, что на Украине готовят чуму, чтобы обрушить на россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун признался в разработке биооружия на Украине. Он заявил, что на территории Украины есть биолаборатории, которые финансирует США. «Украина едва ли похожа на то, о чем нам говорят в СМИ. На деле украинцы использовали свою землю для размещения ракетных блоков двойного пуска. На самом деле, там есть биолаборатории, которые финансируются за счет наших налоговых поступлений и готовят бог знает какую чуму, чтобы обрушить на русский народ», — передают РИА «Новости» слова Стоуна. Стоун считает, что действия российских властей по спецоперации, которая сейчас проводится на Украине, носит оборонительный, а не наступательный характер. По его мнению, граждане Америки не получают объективной информации о событиях на Украине. Журналистка Диляна Гайтанджиева (Болгария) ранее заявляла, что Пентагон осуществляет поиск новых генетических образцов, преимущественно русских и украинцев. Их хотят поставлять в одну из военных лабораторий США и проводить дальнейшие эксперименты по разработке биологического оружия. Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что американские эксперты консультировали Украину в вопросах безопасности биологических лабораторий,, но власти США никогда не владели ими и не управляли их деятельностью. В Минобороны РФ уже сообщали, что лаборатории на Украине работали с возбудителями опасных болезней таких как: чума, дизентерия, сибирская язва. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что этот факт пытались скрыть. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала Украине уничтожить опасные патогены для предотвращения утечки. Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь опровергает факты разработки биооружия. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, РФ была вынуждена защищаться от опасности у своих границ. Украина, по его заявлению, под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун признался в разработке биооружия на Украине. Он заявил, что на территории Украины есть биолаборатории, которые финансирует США. «Украина едва ли похожа на то, о чем нам говорят в СМИ. На деле украинцы использовали свою землю для размещения ракетных блоков двойного пуска. На самом деле, там есть биолаборатории, которые финансируются за счет наших налоговых поступлений и готовят бог знает какую чуму, чтобы обрушить на русский народ», — передают РИА «Новости» слова Стоуна. Стоун считает, что действия российских властей по спецоперации, которая сейчас проводится на Украине, носит оборонительный, а не наступательный характер. По его мнению, граждане Америки не получают объективной информации о событиях на Украине. Журналистка Диляна Гайтанджиева (Болгария) ранее заявляла, что Пентагон осуществляет поиск новых генетических образцов, преимущественно русских и украинцев. Их хотят поставлять в одну из военных лабораторий США и проводить дальнейшие эксперименты по разработке биологического оружия. Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что американские эксперты консультировали Украину в вопросах безопасности биологических лабораторий,, но власти США никогда не владели ими и не управляли их деятельностью. В Минобороны РФ уже сообщали, что лаборатории на Украине работали с возбудителями опасных болезней таких как: чума, дизентерия, сибирская язва. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что этот факт пытались скрыть. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала Украине уничтожить опасные патогены для предотвращения утечки. Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь опровергает факты разработки биооружия. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, РФ была вынуждена защищаться от опасности у своих границ. Украина, по его заявлению, под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы.