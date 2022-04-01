Япония ввела новые санкции против россиян

01 апреля 2022 в 07:41 Размер текста - 17 +

Япония нашла новый предлог для введения санкций против россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония вводит санкции против четырех российских организаций и трех физических лиц. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны. Причиной стало якобы нарушение санкционного режима в отношении КНДР, сообщается на сайте японского МИД. В списке оказались россияне Александр Гаевой, Александр Часовников и Роман Алар, а также компании «Аполлон», «РК Бриз», «Зил — М» и «Парсек». Их капиталы будут заморожены. Ранее страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об ожиданиях альянса, что Турция присоединится к ограничениям против России, передает сайт MK.RU. Санкционное давление против России продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Однако санкции оказывают негативный эффект и на те страны, которые их ввели, заявляли российские власти. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Япония вводит санкции против четырех российских организаций и трех физических лиц. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны. Причиной стало якобы нарушение санкционного режима в отношении КНДР, сообщается на сайте японского МИД. В списке оказались россияне Александр Гаевой, Александр Часовников и Роман Алар, а также компании «Аполлон», «РК Бриз», «Зил — М» и «Парсек». Их капиталы будут заморожены. Ранее страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об ожиданиях альянса, что Турция присоединится к ограничениям против России, передает сайт MK.RU. Санкционное давление против России продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Однако санкции оказывают негативный эффект и на те страны, которые их ввели, заявляли российские власти.