Япония ввела новые санкции против россиян

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Флаги иностранных государств. Челябинск, япония, флаг, флаг японии
Япония нашла новый предлог для введения санкций против россиян Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония вводит санкции против четырех российских организаций и трех физических лиц. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны.

Причиной стало якобы нарушение санкционного режима в отношении КНДР, сообщается на сайте японского МИД. В списке оказались россияне Александр Гаевой, Александр Часовников и Роман Алар, а также компании «Аполлон», «РК Бриз», «Зил — М» и «Парсек». Их капиталы будут заморожены.

Ранее страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об ожиданиях альянса, что Турция присоединится к ограничениям против России, передает сайт MK.RU. Санкционное давление против России продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Однако санкции оказывают негативный эффект и на те страны, которые их ввели, заявляли российские власти.

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Япония вводит санкции против четырех российских организаций и трех физических лиц. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны. Причиной стало якобы нарушение санкционного режима в отношении КНДР, сообщается на сайте японского МИД. В списке оказались россияне Александр Гаевой, Александр Часовников и Роман Алар, а также компании «Аполлон», «РК Бриз», «Зил — М» и «Парсек». Их капиталы будут заморожены. Ранее страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об ожиданиях альянса, что Турция присоединится к ограничениям против России, передает сайт MK.RU. Санкционное давление против России продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Однако санкции оказывают негативный эффект и на те страны, которые их ввели, заявляли российские власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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