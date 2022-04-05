В Кремле рассказали об участии лидеров Донбасса в послании Путина

На оглашение ежегодного послания президента России Владимира Путина приглашать лидеров донбасских республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также главу Южной Осетии Анатолия Бибилова не планируется. Это связано с тем, что они являются главами зарубежных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Главы зарубежных государств не приглашаются на послание президента Российской Федерации», — заявил Песков. Он также добавил, что дата оглашения послания пока не определена.
На оглашение ежегодного послания президента России Владимира Путина приглашать лидеров донбасских республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также главу Южной Осетии Анатолия Бибилова не планируется. Это связано с тем, что они являются главами зарубежных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Главы зарубежных государств не приглашаются на послание президента Российской Федерации», — заявил Песков. Он также добавил, что дата оглашения послания пока не определена. В прошлом году оглашение ежегодного послания президента к Федеральному Собранию состоялось в апреле. В нем Путин выступил с рядом социальных инициатив и объявил о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов.