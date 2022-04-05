В Кремле рассказали об участии лидеров Донбасса в послании Путина

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Лидеры Донбасса, а также президент Южной Осетии, заявившие о желании присоединиться к России, не будут приглашены на ежегодное послание Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

На оглашение ежегодного послания президента России Владимира Путина приглашать лидеров донбасских республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также главу Южной Осетии Анатолия Бибилова не планируется. Это связано с тем, что они являются главами зарубежных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Главы зарубежных государств не приглашаются на послание президента Российской Федерации», — заявил Песков. Он также добавил, что дата оглашения послания пока не определена.

В прошлом году оглашение ежегодного послания президента к Федеральному Собранию состоялось в апреле. В нем Путин выступил с рядом социальных инициатив и объявил о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов.

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На оглашение ежегодного послания президента России Владимира Путина приглашать лидеров донбасских республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также главу Южной Осетии Анатолия Бибилова не планируется. Это связано с тем, что они являются главами зарубежных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Главы зарубежных государств не приглашаются на послание президента Российской Федерации», — заявил Песков. Он также добавил, что дата оглашения послания пока не определена. В прошлом году оглашение ежегодного послания президента к Федеральному Собранию состоялось в апреле. В нем Путин выступил с рядом социальных инициатив и объявил о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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