В Кремле рассказали об участии лидеров Донбасса в послании Путина

05 апреля 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Лидеры Донбасса, а также президент Южной Осетии, заявившие о желании присоединиться к России, не будут приглашены на ежегодное послание Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU На оглашение ежегодного послания президента России Владимира Путина приглашать лидеров донбасских республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также главу Южной Осетии Анатолия Бибилова не планируется. Это связано с тем, что они являются главами зарубежных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Главы зарубежных государств не приглашаются на послание президента Российской Федерации», — заявил Песков. Он также добавил, что дата оглашения послания пока не определена. В прошлом году оглашение ежегодного послания президента к Федеральному Собранию состоялось в апреле. В нем Путин выступил с рядом социальных инициатив и объявил о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На оглашение ежегодного послания президента России Владимира Путина приглашать лидеров донбасских республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также главу Южной Осетии Анатолия Бибилова не планируется. Это связано с тем, что они являются главами зарубежных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Главы зарубежных государств не приглашаются на послание президента Российской Федерации», — заявил Песков. Он также добавил, что дата оглашения послания пока не определена. В прошлом году оглашение ежегодного послания президента к Федеральному Собранию состоялось в апреле. В нем Путин выступил с рядом социальных инициатив и объявил о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов.