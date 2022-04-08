США желают, чтобы спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины закончилась провалом. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Мы хотели бы увидеть, как президент России Владимир Путин и его армия терпят поражение в битве на территории Украины», — заявил Джон Кирби на брифинге, который транслировался на сайте Пентагона. Он подчеркнул, что США желают, чтобы спецоперации РФ закончилась, а Украина восстановила свою целостность.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.
США желают, чтобы спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины закончилась провалом. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Мы хотели бы увидеть, как президент России Владимир Путин и его армия терпят поражение в битве на территории Украины», — заявил Джон Кирби на брифинге, который транслировался на сайте Пентагона. Он подчеркнул, что США желают, чтобы спецоперации РФ закончилась, а Украина восстановила свою целостность. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.