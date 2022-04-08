В Пентагоне раскрыли мечту США об исходе спецоперации России

09 апреля 2022 в 02:52 Размер текста - 17 +

США желают провала российской спецоперации на Украине, заявил Джон Кирби Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США желают, чтобы спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины закончилась провалом. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Мы хотели бы увидеть, как президент России Владимир Путин и его армия терпят поражение в битве на территории Украины», — заявил Джон Кирби на брифинге, который транслировался на сайте Пентагона. Он подчеркнул, что США желают, чтобы спецоперации РФ закончилась, а Украина восстановила свою целостность. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США желают, чтобы спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины закончилась провалом. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Мы хотели бы увидеть, как президент России Владимир Путин и его армия терпят поражение в битве на территории Украины», — заявил Джон Кирби на брифинге, который транслировался на сайте Пентагона. Он подчеркнул, что США желают, чтобы спецоперации РФ закончилась, а Украина восстановила свою целостность. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.