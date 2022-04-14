Сотрудники Nestle и Pepsi потребовали прекратить работу в России

14 апреля 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Массовые увольнения сотрудников Nestle, PepsiCo и Mondelez наблюдаются в Восточной Европе Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сотрудники компаний Nestle, PepsiCo и Mondelez требуют, чтобы те ушли с российского рынка и разорвали все коммерческие связи с РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на корпоративные сообщения и интервью с работниками. Сотрудники Nestle, PepsiCo и Mondelez на Украине и Восточной Европе начали массово увольняться из-за решения компаний продолжить работу в России. «Производитель Oreo Mondelez, Nestle и PepsiCo столкнулись с увольнением сотрудников в Украине и сопротивлением со стороны рабочих в Восточной Европе, возмущенных решением о сохранении некоторого бизнеса в России», — передает Reuters. Так, петицию за прекращение деятельности компании в РФ составили 130 сотрудников Mondelez в Литве, Латвии и Эстонии. Массовые увольнения наблюдаются в представительствах Nestle, PepsiCo и Mondelez на Украине и в Польше. Агентство отмечает, что это лишь небольшая доля от сотен тысяч рабочих, нанятых данными производителями продуктов питания. Также сотрудников Nestle, PepsiCo и Mondelez возмущают рекламные акции, которые продолжают действовать в России. Так, например, украинского работника Mondelez шокировало то, что компания до сих пор продвигает печенье Oreo «Бетмен» и предлагает выиграть крупный денежный приз. При этом ранее Mondelez заявили, что приостановили всю рекламу в российских СМИ в начале марта. Ранее концерн Nestle заявил о сокращении ассортимента своей продукции, поставляемой в Россию. В частности, он приостановил работу брендов KitKat и Nesquik. Компания PepsiCo прекратила также продажу своей продукции на территории России. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Сотрудники компаний Nestle, PepsiCo и Mondelez требуют, чтобы те ушли с российского рынка и разорвали все коммерческие связи с РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на корпоративные сообщения и интервью с работниками. Сотрудники Nestle, PepsiCo и Mondelez на Украине и Восточной Европе начали массово увольняться из-за решения компаний продолжить работу в России. «Производитель Oreo Mondelez, Nestle и PepsiCo столкнулись с увольнением сотрудников в Украине и сопротивлением со стороны рабочих в Восточной Европе, возмущенных решением о сохранении некоторого бизнеса в России», — передает Reuters. Так, петицию за прекращение деятельности компании в РФ составили 130 сотрудников Mondelez в Литве, Латвии и Эстонии. Массовые увольнения наблюдаются в представительствах Nestle, PepsiCo и Mondelez на Украине и в Польше. Агентство отмечает, что это лишь небольшая доля от сотен тысяч рабочих, нанятых данными производителями продуктов питания. Также сотрудников Nestle, PepsiCo и Mondelez возмущают рекламные акции, которые продолжают действовать в России. Так, например, украинского работника Mondelez шокировало то, что компания до сих пор продвигает печенье Oreo «Бетмен» и предлагает выиграть крупный денежный приз. При этом ранее Mondelez заявили, что приостановили всю рекламу в российских СМИ в начале марта. Ранее концерн Nestle заявил о сокращении ассортимента своей продукции, поставляемой в Россию. В частности, он приостановил работу брендов KitKat и Nesquik. Компания PepsiCo прекратила также продажу своей продукции на территории России. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.