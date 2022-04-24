24 апреля 2022

Сотрудников аэропорта Внуково отправили в простой на фоне санкций

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., внуково
Внуково отправило в простой своих сотрудников Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Московский аэропорт Внуково отправил в вынужденный простой своих сотрудников на фоне антироссийских санкций. Об этом стало известно в пресс-службе аэровокзала.

«Московский аэропорт Внуково вывел своих сотрудников в простой, закрыл прием на работу персонала, а также начал предлагать им режим неполного рабочего времени», — сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу авиагавани. Там уточнили, что некоторые работники уже работают в сокращенном режиме.

Вместе с тем сообщается, почти 30% штата получили предписание о последующем сокращении. На данный момент решений о сокращении персонала не принималось, уточнили в пресс-службе аэропорта Внуково.

Ранее сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево отправил в простой 40% своего персонала. Было отмечено, что простой объявлен по причинам «не зависящим от работодателя и работников» и в связи с «критическим снижением пассажиропотока» на фоне санкций против РФ.

Страны Евросоюза начали закрывать небо после объявления о начале спецоперации РФ на Украине. Росавиация ввела ответные меры и закрыла воздушное пространство 36 государствам. В пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта также утвердили временный алгоритм, который позволит компаниям передавать допуск к международным перевозкам.

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Московский аэропорт Внуково отправил в вынужденный простой своих сотрудников на фоне антироссийских санкций. Об этом стало известно в пресс-службе аэровокзала. «Московский аэропорт Внуково вывел своих сотрудников в простой, закрыл прием на работу персонала, а также начал предлагать им режим неполного рабочего времени», — сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу авиагавани. Там уточнили, что некоторые работники уже работают в сокращенном режиме. Вместе с тем сообщается, почти 30% штата получили предписание о последующем сокращении. На данный момент решений о сокращении персонала не принималось, уточнили в пресс-службе аэропорта Внуково. Ранее сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево отправил в простой 40% своего персонала. Было отмечено, что простой объявлен по причинам «не зависящим от работодателя и работников» и в связи с «критическим снижением пассажиропотока» на фоне санкций против РФ. Страны Евросоюза начали закрывать небо после объявления о начале спецоперации РФ на Украине. Росавиация ввела ответные меры и закрыла воздушное пространство 36 государствам. В пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта также утвердили временный алгоритм, который позволит компаниям передавать допуск к международным перевозкам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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