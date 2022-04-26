США смирились с возможным нейтральным статусом Украины

27 апреля 2022 в 00:08 Размер текста - 17 +

США не будут вмешиваться в решение Украины о нейтральном статусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки не станут возражать, если Украина будет готова закрепить за собой нейтральный статус и отказаться от попыток вступления в НАТО. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы, сенатор, не будем большими украинцами, чем сами украинцы. Эти решения предстоит принимать им», — сказал Блинкен, информацию передает ТАСС. По словам главы Госдепа, цель США — «гарантировать, что у украинцев есть возможность <…> укрепить позиции за столом переговоров, который в конечном счете появится». При этом Блинкен заявил, что в США не видят признаков того, что «[Президент России Владимир] Путин серьезно настроен на значимые переговоры». Он также выразил надежду, что Белый дом и его союзники смогут не только долгое время сохранять в силе антироссийские санкции, но и усиливать их. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Путин заявлял, что ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Обе стороны уже провели ряд переговоров, основными условиями являются — принятие Киевом нейтрального и безъядерного статуса. Переговоры проходили, в том числе, в Стамбуле. По итогам их Путин заявил, что стороны достигли прорыва в переговорном процессе. Глава МИД России Сергей Лавров ранее выражал уверенность, что у сторон есть шансы договориться. По его словам, конфликт на Украине закончится договором, но его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Соединенные Штаты Америки не станут возражать, если Украина будет готова закрепить за собой нейтральный статус и отказаться от попыток вступления в НАТО. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы, сенатор, не будем большими украинцами, чем сами украинцы. Эти решения предстоит принимать им», — сказал Блинкен, информацию передает ТАСС. По словам главы Госдепа, цель США — «гарантировать, что у украинцев есть возможность <…> укрепить позиции за столом переговоров, который в конечном счете появится». При этом Блинкен заявил, что в США не видят признаков того, что «[Президент России Владимир] Путин серьезно настроен на значимые переговоры». Он также выразил надежду, что Белый дом и его союзники смогут не только долгое время сохранять в силе антироссийские санкции, но и усиливать их. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Путин заявлял, что ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Обе стороны уже провели ряд переговоров, основными условиями являются — принятие Киевом нейтрального и безъядерного статуса. Переговоры проходили, в том числе, в Стамбуле. По итогам их Путин заявил, что стороны достигли прорыва в переговорном процессе. Глава МИД России Сергей Лавров ранее выражал уверенность, что у сторон есть шансы договориться. По его словам, конфликт на Украине закончится договором, но его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат.