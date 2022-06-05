Глава РСМД обесценил планы США по антироссийской политике

06 июня 2022 в 04:12 Размер текста - 17 +

Глава РСМД: планы США в сговоре против России обречены на провал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Планы лидера США Джо Байдена, которые заключаются в том, чтобы уговорить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийской кампании Белого дома обречены на провал. В этом убежден генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Большинство латиноамериканских стран не намерены ставить российско-украинский конфликт своим главным внешнеполитическим приоритетом», — уверен он, передает китайская газета Global Times. Более того, подчеркнул глава РСМД, большая часть стран-участниц саммита, включая Бразилию, Мексику и Аргентину, не собираются вводить жесткие экономические санкции против Москвы. «Напротив, они часто рассматривают западные антироссийские санкции как возможность заполнить вакуум и завоевать более сильные позиции на российских рынках», — подчеркнул эксперт. Ранее обозреватель Ховард Френч в статье для американского журнала Foreign Policy писал о том, что западные страны провалили свою задачу настроить мир против России после начала спецоперации на Украине. Он привел в пример Индию и Китай. Кроме того, министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что антироссийские санкции оказались бесполезными, ведь они не привели к конечной цели некоторых государств — прекращению спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. По словам Путина, целью ограничений стала «отмена России». Он также заявил, что Россия не виновата в мировом кризисе и «партнеры РФ» сами совершили много ошибок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Планы лидера США Джо Байдена, которые заключаются в том, чтобы уговорить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийской кампании Белого дома обречены на провал. В этом убежден генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Большинство латиноамериканских стран не намерены ставить российско-украинский конфликт своим главным внешнеполитическим приоритетом», — уверен он, передает китайская газета Global Times. Более того, подчеркнул глава РСМД, большая часть стран-участниц саммита, включая Бразилию, Мексику и Аргентину, не собираются вводить жесткие экономические санкции против Москвы. «Напротив, они часто рассматривают западные антироссийские санкции как возможность заполнить вакуум и завоевать более сильные позиции на российских рынках», — подчеркнул эксперт. Ранее обозреватель Ховард Френч в статье для американского журнала Foreign Policy писал о том, что западные страны провалили свою задачу настроить мир против России после начала спецоперации на Украине. Он привел в пример Индию и Китай. Кроме того, министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что антироссийские санкции оказались бесполезными, ведь они не привели к конечной цели некоторых государств — прекращению спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. По словам Путина, целью ограничений стала «отмена России». Он также заявил, что Россия не виновата в мировом кризисе и «партнеры РФ» сами совершили много ошибок.