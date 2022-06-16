Пушилин предложил освободить все «русские» города на Украине

16 июня 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин призвал провести трибунал над украинским президентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ходе спецоперации на Украине нужно освободить все русские города. Так он ответил на вопрос о судьбе Одессы. «Нужно освобождать все русские города», — сказал Пушилин в интервью РИА «Новости». Также он считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом из-за военных преступлений в Донбассе. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля для помощи жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Значительная часть народных республик уже освобождена, также российская армия контролирует Херсонскую и большую часть Запорожской областей. Эти регионы, а также ЛНР и ДНР допускают возможность вхождения в состав России. Пушилин ранее сказал, что референдум в республике могут провести после окончания спецоперации. Глава ДНР допускает, что в обозримом будущем Украины может не стать как государства, сообщает «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ходе спецоперации на Украине нужно освободить все русские города. Так он ответил на вопрос о судьбе Одессы. «Нужно освобождать все русские города», — сказал Пушилин в интервью РИА «Новости». Также он считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом из-за военных преступлений в Донбассе. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля для помощи жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Значительная часть народных республик уже освобождена, также российская армия контролирует Херсонскую и большую часть Запорожской областей. Эти регионы, а также ЛНР и ДНР допускают возможность вхождения в состав России. Пушилин ранее сказал, что референдум в республике могут провести после окончания спецоперации. Глава ДНР допускает, что в обозримом будущем Украины может не стать как государства, сообщает «Национальная служба новостей».