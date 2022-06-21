Минобороны РФ сравнило украинское правительство с «Кварталом-95»

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, протянутые руки, зеленский владимир
Приезд Зеленского в Лисичанск — очередной вброс Киева, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев продолжает вбрасывать фейки, чтобы остановить панику и прекратить бегство военнослужащих с территории Донбасса, в лучших традициях юмористического проекта «Квартал-95». Так прокомментировали распространенную информацию о приезде президента Украины Владимира Зеленского в Лисичанск в Минобороны РФ.

«Киевским режимом распространена информация о якобы „тайной“ поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел. При этом группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил. Киевским режимом, на фоне военных провалов, продолжаются вбросы в лучших традициях 'Квартала-95', чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса», — заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга. Заявление опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

«Студия Квартал-95» — это украинская компания, выпускающая юмористические программы. Она основана в 2003 году Владимиром Зеленским, Сергеем Шефиром и Борисом Шефиром. Сергей Шефир в данный момент занимает должность первого помощника президента Украины.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.

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Киев продолжает вбрасывать фейки, чтобы остановить панику и прекратить бегство военнослужащих с территории Донбасса, в лучших традициях юмористического проекта «Квартал-95». Так прокомментировали распространенную информацию о приезде президента Украины Владимира Зеленского в Лисичанск в Минобороны РФ. «Киевским режимом распространена информация о якобы „тайной“ поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел. При этом группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил. Киевским режимом, на фоне военных провалов, продолжаются вбросы в лучших традициях 'Квартала-95', чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса», — заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга. Заявление опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. «Студия Квартал-95» — это украинская компания, выпускающая юмористические программы. Она основана в 2003 году Владимиром Зеленским, Сергеем Шефиром и Борисом Шефиром. Сергей Шефир в данный момент занимает должность первого помощника президента Украины. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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