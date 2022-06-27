Территорию «Азота» освободили, РФ ударила по заводу в Киеве. Главное к вечеру 27 июня

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
Россия запустила четыре ракеты по заводу в Киеве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные ударили ракетами по цехам завода «Артем» в Киеве, территорию завода «Азот» в Северодонецке полностью освободили. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации к вечеру 27 июня.

  • В Северодонецке полностью освободили химический завод «Азот». На предприятии не осталось заложников, оттуда эвакуировали более 500 мирных граждан;
  • Российская армия четырьмя ракетами ударила по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве. Одна из ракет упала на жилой дом из-за того, что Украина пыталась сбить снаряды, но попала по своим же ракетам, заявили в Минобороны РФ;
  • На Украине уничтожили грузинских наемников. Они были причастны к зверским убийствам российских военных, рассказали в Минобороны РФ;
  • В Мариуполе в результате взрыва гранаты пострадали два человека, которые разбирали завалы. Среди них был подросток, получивший осколочные ранения;
  • США пообещали отправить Украине средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности. Также Соединенные Штаты отправят Украине 7,5 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета;

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом российской армии является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение напрасных жертв среди мирного населения.

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Российские военные ударили ракетами по цехам завода «Артем» в Киеве, территорию завода «Азот» в Северодонецке полностью освободили. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации к вечеру 27 июня. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом российской армии является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение напрасных жертв среди мирного населения.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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