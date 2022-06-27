США пообещали Украине покрыть дефицит ее бюджета

27 июня 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

США помогут Украине покрыть дефицит бюджета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США отправят Украине 7,5 млрд долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом сообщили в Белом доме. «„Большая семерка“ обязуется помочь Украине покрыть краткосрочный дефицит бюджетного финансирования. Включая обязательство США в размере 7,5 млрд долларов в рамках недавно принятого второго дополнительного соглашения», — сообщается на сайте Белого дома. Лидеры стран берут на себя долгосрочное обязательство по обеспечению безопасности Украины финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощью, отметили в Белом доме. Сообщается, что речь идет также о своевременном предоставлении вооружения. США уже неоднократно предоставляли Украине вооружение и отправляли деньги из-за спецоперации РФ на Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что им требуется около 5 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета. Америка также пообещала предоставить Украине РСЗО, боеприпасы и патрульные катера на сумму 450 миллионов долларов, сообщает RT. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является демилитаризация и денацификация Украины. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

США отправят Украине 7,5 млрд долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом сообщили в Белом доме. «„Большая семерка“ обязуется помочь Украине покрыть краткосрочный дефицит бюджетного финансирования. Включая обязательство США в размере 7,5 млрд долларов в рамках недавно принятого второго дополнительного соглашения», — сообщается на сайте Белого дома. Лидеры стран берут на себя долгосрочное обязательство по обеспечению безопасности Украины финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощью, отметили в Белом доме. Сообщается, что речь идет также о своевременном предоставлении вооружения. США уже неоднократно предоставляли Украине вооружение и отправляли деньги из-за спецоперации РФ на Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что им требуется около 5 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета. Америка также пообещала предоставить Украине РСЗО, боеприпасы и патрульные катера на сумму 450 миллионов долларов, сообщает RT. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является демилитаризация и денацификация Украины.