США пообещали Украине покрыть дефицит ее бюджета

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США помогут Украине покрыть дефицит бюджета Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США отправят Украине 7,5 млрд долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом сообщили в Белом доме.

«„Большая семерка“ обязуется помочь Украине покрыть краткосрочный дефицит бюджетного финансирования. Включая обязательство США в размере 7,5 млрд долларов в рамках недавно принятого второго дополнительного соглашения», — сообщается на сайте Белого дома.

Лидеры стран берут на себя долгосрочное обязательство по обеспечению безопасности Украины финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощью, отметили в Белом доме. Сообщается, что речь идет также о своевременном предоставлении вооружения.

США уже неоднократно предоставляли Украине вооружение и отправляли деньги из-за спецоперации РФ на Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что им требуется около 5 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета. Америка также пообещала предоставить Украине РСЗО, боеприпасы и патрульные катера на сумму 450 миллионов долларов, сообщает RT. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является демилитаризация и денацификация Украины.

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США отправят Украине 7,5 млрд долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом сообщили в Белом доме. «„Большая семерка“ обязуется помочь Украине покрыть краткосрочный дефицит бюджетного финансирования. Включая обязательство США в размере 7,5 млрд долларов в рамках недавно принятого второго дополнительного соглашения», — сообщается на сайте Белого дома. Лидеры стран берут на себя долгосрочное обязательство по обеспечению безопасности Украины финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощью, отметили в Белом доме. Сообщается, что речь идет также о своевременном предоставлении вооружения. США уже неоднократно предоставляли Украине вооружение и отправляли деньги из-за спецоперации РФ на Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что им требуется около 5 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета. Америка также пообещала предоставить Украине РСЗО, боеприпасы и патрульные катера на сумму 450 миллионов долларов, сообщает RT. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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