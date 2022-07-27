Зеленский выбрал нового генпрокурора Украины

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны, форма
Новым генпрокурором Украины станет депутат от «Слуги народа» Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении депутата от партии «Слуга народа» Андрея Костина новым генпрокурором Украины. Об этом сообщается на официальной сайте Верховной Рады.

«Проект постановления о предоставлении согласия на назначение Костина А.Е. на должность генерального прокурора. Инициатор законопроекта: Владимир Зеленский», — сообщается на сайте Рады.

Ранее Зеленский подписал указ об отстранении Ирины Венедиктовой от должности генпрокурора. По словам украинского президента, это связано с ростом числа госизмен в силовых структурах.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении депутата от партии «Слуга народа» Андрея Костина новым генпрокурором Украины. Об этом сообщается на официальной сайте Верховной Рады. «Проект постановления о предоставлении согласия на назначение Костина А.Е. на должность генерального прокурора. Инициатор законопроекта: Владимир Зеленский», — сообщается на сайте Рады. Ранее Зеленский подписал указ об отстранении Ирины Венедиктовой от должности генпрокурора. По словам украинского президента, это связано с ростом числа госизмен в силовых структурах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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