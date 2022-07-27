Зеленский выбрал нового генпрокурора Украины

Новым генпрокурором Украины станет депутат от «Слуги народа»
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении депутата от партии «Слуга народа» Андрея Костина новым генпрокурором Украины. Об этом сообщается на официальной сайте Верховной Рады.
«Проект постановления о предоставлении согласия на назначение Костина А.Е. на должность генерального прокурора. Инициатор законопроекта: Владимир Зеленский», — сообщается на сайте Рады.
Ранее Зеленский подписал указ об отстранении Ирины Венедиктовой от должности генпрокурора. По словам украинского президента, это связано с ростом числа госизмен в силовых структурах.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»