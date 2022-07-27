Полицейские подорвались на самодельной бомбе ВСУ в Херсоне

27 июля 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

В Херсонской области участились нападения со стороны ВСУ — зачастую там гремят взрывы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полицейские подорвались на самодельном взрывном устройстве в Херсоне. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. «Взрыв прозвучал в самом большом микрорайоне Херсона — Таврическом. Взорвалось самодельное устройство, начиненное гайками и болтами», — передает его слова ТАСС. Он уточнил, что два сотрудника патрульно-постовой службы ранены, но они остались живы. Ранее вооруженные силы Украины в третий раз за сутки попытались нанести удар по Херсону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Но при этом, участились случаи нападения на данные территории со стороны ВСУ.

Полицейские подорвались на самодельном взрывном устройстве в Херсоне. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. «Взрыв прозвучал в самом большом микрорайоне Херсона — Таврическом. Взорвалось самодельное устройство, начиненное гайками и болтами», — передает его слова ТАСС. Он уточнил, что два сотрудника патрульно-постовой службы ранены, но они остались живы. Ранее вооруженные силы Украины в третий раз за сутки попытались нанести удар по Херсону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Но при этом, участились случаи нападения на данные территории со стороны ВСУ.