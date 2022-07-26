РИА: в Херсоне прогремела серия взрывов

27 июля 2022 в 02:59 Размер текста - 17 +

Все ракеты перехватила система ПВО Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины в третий раз за сутки попытались нанести удар по Херсону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области. «Ночью украинская сторона снова предприняла попытку нанесения ракетного удара по Херсону», — передали РИА «Новости» в администрации. Известно, что последние взрывы отгремели около 22:55 по МСК. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала для перехвата снарядов, выпущенных по городу. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявлял, что Украина как государство прекратило свое существование. По его словам, там сейчас происходит разворовывание всех денег, которые передает стране Запад.

Вооруженные силы Украины в третий раз за сутки попытались нанести удар по Херсону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области. «Ночью украинская сторона снова предприняла попытку нанесения ракетного удара по Херсону», — передали РИА «Новости» в администрации. Известно, что последние взрывы отгремели около 22:55 по МСК. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала для перехвата снарядов, выпущенных по городу. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявлял, что Украина как государство прекратило свое существование. По его словам, там сейчас происходит разворовывание всех денег, которые передает стране Запад.