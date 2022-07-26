26 июля 2022

РИА: в Херсоне прогремела серия взрывов

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Херсон. Херсон, херсон
Все ракеты перехватила система ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины в третий раз за сутки попытались нанести удар по Херсону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области.

«Ночью украинская сторона снова предприняла попытку нанесения ракетного удара по Херсону», — передали РИА «Новости» в администрации. Известно, что последние взрывы отгремели около 22:55 по МСК. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала для перехвата снарядов, выпущенных по городу.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявлял, что Украина как государство прекратило свое существование. По его словам, там сейчас происходит разворовывание всех денег, которые передает стране Запад.

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Вооруженные силы Украины в третий раз за сутки попытались нанести удар по Херсону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области. «Ночью украинская сторона снова предприняла попытку нанесения ракетного удара по Херсону», — передали РИА «Новости» в администрации. Известно, что последние взрывы отгремели около 22:55 по МСК. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала для перехвата снарядов, выпущенных по городу. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявлял, что Украина как государство прекратило свое существование. По его словам, там сейчас происходит разворовывание всех денег, которые передает стране Запад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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