GT: эгоизм Пелоси окончательно уничтожит господство США

02 августа 2022 в 08:33 Размер текста - 17 +

Визит Пелоси может положить конец американской гегемонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Упрямство спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в своем желании посетить Тайвань, самостоятельность которого не признает КНДР, приведет к падению мирового господства США. Статья об этом вышла в издании Global Times. «Упрямство и эгоизм Пелоси станут началом конца американской гегемонии. Это может только положить конец американской стратегии принуждения в отношении Тайваня. Китай будет объявит об окончании господства США в мировом порядке», — отмечается в материале. О визите Пелоси, который якобы должен состояться 2 августа, написали иностранные СМИ. Министерство иностранных дел Тайваня никак не прокомментировало эту информацию. Однако представители КНДР уже неоднократно высказались о происходящем. Так, постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь считает опасным и провокационным возможный визит американской высокопоставленной чиновницы, передает телеканал 360. Основа конфликта государств — Китай считает Тайвань своей территорией, уточняет MK.RU . Соответственно, КНДР может жестко отреагировать на несогласованный визит спикера палаты представителей США. Однако Штаты убеждены в независимости и самостоятельности Тайваня.

Упрямство спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в своем желании посетить Тайвань, самостоятельность которого не признает КНДР, приведет к падению мирового господства США. Статья об этом вышла в издании Global Times. «Упрямство и эгоизм Пелоси станут началом конца американской гегемонии. Это может только положить конец американской стратегии принуждения в отношении Тайваня. Китай будет объявит об окончании господства США в мировом порядке», — отмечается в материале. О визите Пелоси, который якобы должен состояться 2 августа, написали иностранные СМИ. Министерство иностранных дел Тайваня никак не прокомментировало эту информацию. Однако представители КНДР уже неоднократно высказались о происходящем. Так, постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь считает опасным и провокационным возможный визит американской высокопоставленной чиновницы, передает телеканал 360. Основа конфликта государств — Китай считает Тайвань своей территорией, уточняет MK.RU. Соответственно, КНДР может жестко отреагировать на несогласованный визит спикера палаты представителей США. Однако Штаты убеждены в независимости и самостоятельности Тайваня.