Путин созвонился с президентом ЮАР

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой», — сообщил Кремль на своем сайте. Лидеры государств рассмотрели перспективы дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между странами, уделив особое внимание торгово-экономическим и инвестиционным направлениям.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, Путин подробно изложил основополагающую позицию России касательно украинского конфликта, подчеркнув необходимость устранения коренных причин конфликта и гарантирования национальной безопасности страны. Глава РФ также поздравил Рамафосу и народ Южной Африки с приближающимся национальным праздником — Днем свободы, который отмечается 27 апреля. Стороны договорились продолжать диалог на различных уровнях.
Путин 17 апреля встретился в Москве с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, где также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и урегулирования украинского конфликта. Кроме того, 22 апреля в Москву с государственным визитом прибудет султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид.
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