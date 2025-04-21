VK Play запускает спецпроект в честь Дня Победы

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне российская игровая платформа VK Play запустила проект «Искры Победы», призванный увековечить героизм советского народа в годы войны. Об этом рассказал руководитель VK Play Алексей Михеев.
«„Искры Победы“ — это визуальная новелла о двух друзьях, Алексее и Иване, чьи жизни изменились 22 июня 1941 года. Алексей — талантливый инженер, Иван — отважный артиллерист, [вместе они] прошли через испытания войны, олицетворяя мужество и стойкость своего поколения», — заявил Михеев. Информацию URA.RU предоставила пресс-служба VK Play. Авторы отмечают, что на примере жизненного пути этих двух друзей участники проекта смогут проследить, как из обычных людей они превратились в героев, а их действия внесли непосильный вклад в Великую Победу.
Данный спецпроект объединяет игровые механики, образовательные материалы и элементы социальной активности. Пользователи смогут не только познакомиться с сюжетной линией, но и принять участие в заданиях, направленных на поддержание исторической памяти. Все, кто успешно выполнит весь комплекс заданий, будут внесены в «Зал славы» — виртуальное пространство, где увековечены те, кто способствует сохранению памяти о героических подвигах народа.
Михеев особо отметил, что сейчас важно, чтобы молодое поколение чувство связь с историей. А игра — это способ передачи важных ценностей.
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