Telegram получил штраф на четыре миллиона рублей

Таганский районный суд Москвы назначил мессенджеру Telegram штраф в размере 4 миллиона рублей за несоблюдение установленных правил по ограничению доступа к определенной информации и интернет-ресурсам. Об этом сообщили в суде.
«Постановлением Таганского районного суда Москвы компания Telegram Messenger Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей», — сказано в telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что за всю историю существования Telegram ничего из личных переписок пользователей не было раскрыто. Платформа, по решению суда, предоставляет только номера телефонов и IP-адреса предполагаемых преступников, сообщил ее владелец.
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