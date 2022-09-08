Politico раскрыло план смерти Елизаветы II в Балморале

Politico раскрыло план смерти Елизаветы II в Балмоларе

08 сентября 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Елизавета II находится в замке Балморал Фото: Букингемский дворец В случае смерти британской королевы Елизаветы II в замке Балморал в Шотландии поминальную службу проведут в Эдинбурге, а затем гроб доставят в Букингемский дворец. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на план действий в случае смерти королевы. «Если королева умрет в Шотландии (например, в Холирудском дворце или в замке Балморал), гроб будет стоять в Холирудском дворце. А затем будет доставлен в собор Святого Эгидия в Эдинбурге, где пройдет поминальная служба. Далее его доставят на вокзал Уэверли», — сообщает Politico. Оттуда гроб отвезут в Лондон на королевском поезде, его будут встречать премьер-министр и все члены кабмина. Во всех случаях гроб в конце будет доставлен в тронный зал Букингемского дворца. Через четыре дня его отвезут в Вестминстерский дворец, там он простоит четыре дня. Спустя девять дней со дня смерти королевы в Вестминстерском аббатстве пройдут похороны. Если Елизавета II умрет ночью, то об этом сообщат на BBC в восемь утра по лондонскому времени, отмечает издание. После этого приостановят работу ряда организаций, в их числе Лондонская фондовая биржа. Возможна отмена культурных и спортивных мероприятий. Новым монархом в случае кончины королевы станет ее старший сын принц Чарльз, сообщает издание. Ранее в Букингемском дворце рассказали, что обеспокоены состоянием здоровья королевы. Корреспондент BBC из пула британской королевы Елизаветы II призвал «готовиться к худшему». К королеве приехали ее дети и другие члены семьи, за ее состоянием следят медики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае смерти британской королевы Елизаветы II в замке Балморал в Шотландии поминальную службу проведут в Эдинбурге, а затем гроб доставят в Букингемский дворец. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на план действий в случае смерти королевы. «Если королева умрет в Шотландии (например, в Холирудском дворце или в замке Балморал), гроб будет стоять в Холирудском дворце. А затем будет доставлен в собор Святого Эгидия в Эдинбурге, где пройдет поминальная служба. Далее его доставят на вокзал Уэверли», — сообщает Politico. Оттуда гроб отвезут в Лондон на королевском поезде, его будут встречать премьер-министр и все члены кабмина. Во всех случаях гроб в конце будет доставлен в тронный зал Букингемского дворца. Через четыре дня его отвезут в Вестминстерский дворец, там он простоит четыре дня. Спустя девять дней со дня смерти королевы в Вестминстерском аббатстве пройдут похороны. Если Елизавета II умрет ночью, то об этом сообщат на BBC в восемь утра по лондонскому времени, отмечает издание. После этого приостановят работу ряда организаций, в их числе Лондонская фондовая биржа. Возможна отмена культурных и спортивных мероприятий. Новым монархом в случае кончины королевы станет ее старший сын принц Чарльз, сообщает издание. Ранее в Букингемском дворце рассказали, что обеспокоены состоянием здоровья королевы. Корреспондент BBC из пула британской королевы Елизаветы II призвал «готовиться к худшему». К королеве приехали ее дети и другие члены семьи, за ее состоянием следят медики.