SuperJob: жители городов-миллионников просят вернуть COVID-ограничения

11 сентября 2022 в 09:35 Размер текста - 17 +

Меньше всего усиления антиковидных мер хотят жители Краснодара, Ростова-на-дону и Казани, сообщает SuperJob Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Жители городов-миллионников России выступают за ужесточение антиковидных мер. Чаще всего в пользу введения ограничений высказываются в Москве и Воронеже. Об этом сообщает SuperJob. «За ужесточение мер [по борьбе с коронавирусом] чаще всего выступают жители Воронежа и Москвы (по 22%)», — сообщает SuperJob в своем исследовании. «Аналогичной позиции среди жителей Краснодара и Ростова-на-Дону придерживаются 10% респондентов. В Перми усиление противовирусных мер поддерживает каждый пятый (20%), в Омске — 18%, в Самаре и Екатеринбурге — по 17%, в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — по 16%» — добавил портал. SuperJob отметил, что меньше всего хотят усиления мер по борьбе с коронавирусом, помимо Краснодара и Ростова-на-Дону, жители Казани, Новосибирска и Красноярска — там 13% опрошенных выразило соответствующую позицию. Среди жителей Уфы за усиление мер высказалось 11% респондентов. Ранее врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев призвал власти вернуть ковидные ограничения. Он также назвал новый симптом COVID шестой волны. «Если раньше первыми признаками были потеря обоняния и кашель, то сейчас картина выглядит немного иначе. Нынче ковид сопровождаться сильной головной болью», — сообщил врач.

Жители городов-миллионников России выступают за ужесточение антиковидных мер. Чаще всего в пользу введения ограничений высказываются в Москве и Воронеже. Об этом сообщает SuperJob. «За ужесточение мер [по борьбе с коронавирусом] чаще всего выступают жители Воронежа и Москвы (по 22%)», — сообщает SuperJob в своем исследовании. «Аналогичной позиции среди жителей Краснодара и Ростова-на-Дону придерживаются 10% респондентов. В Перми усиление противовирусных мер поддерживает каждый пятый (20%), в Омске — 18%, в Самаре и Екатеринбурге — по 17%, в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — по 16%» — добавил портал. SuperJob отметил, что меньше всего хотят усиления мер по борьбе с коронавирусом, помимо Краснодара и Ростова-на-Дону, жители Казани, Новосибирска и Красноярска — там 13% опрошенных выразило соответствующую позицию. Среди жителей Уфы за усиление мер высказалось 11% респондентов. Ранее врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев призвал власти вернуть ковидные ограничения. Он также назвал новый симптом COVID шестой волны. «Если раньше первыми признаками были потеря обоняния и кашель, то сейчас картина выглядит немного иначе. Нынче ковид сопровождаться сильной головной болью», — сообщил врач.