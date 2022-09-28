«Коммерсант»: ЦБ запросил списки сотрудников банков на бронь от мобилизации

Банк России начал формировать перечни сотрудников банков, претендующих на бронь от частичной мобилизации. Для формирования списков было установлено два основных критерия — наличие высшего образования у работника и критическая важность его должности.
«Банк России запросил у кредитных организаций списки сотрудников, которые могут попасть под частичную мобилизацию, объявленную 21 сентября, но могут претендовать на бронь <…> Для формирования списка было два основных критерия — наличие высшего образования у сотрудника и критическая важность его работы. Отдельного перечня вакансий не было», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в кредитных организациях.
Запрос получили порядка 100 системно значимых кредитных организаций и банковских групп. Регулятор позволил им включить в список не более 30% численного состава персонала. При этом, как сообщают источники СМИ, в каждом банке из пятерки крупнейших под мобилизацию формально попадают не менее 1 тысячи сотрудников. Другой инсайдер рассказал изданию, что аналогичные списки составляют и страховые организации.
Президент России Владимир Путин на фоне спецоперации на Украине 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на фронт будут призваны 300 тысяч резервистов. Это примерно 1% от общего российского резерва. При этом отсрочку могут получить работники 195 специальностей в сферах IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации. Также не могут быть призваны учащиеся очной и очно-заочной форм обучения. Кроме того, принимать решения о предоставлении «брони» от частичной мобилизации для тех или иных специалистов могут губернаторы регионов.
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Банк России начал формировать перечни сотрудников банков, претендующих на бронь от частичной мобилизации. Для формирования списков было установлено два основных критерия — наличие высшего образования у работника и критическая важность его должности. «Банк России запросил у кредитных организаций списки сотрудников, которые могут попасть под частичную мобилизацию, объявленную 21 сентября, но могут претендовать на бронь <…> Для формирования списка было два основных критерия — наличие высшего образования у сотрудника и критическая важность его работы. Отдельного перечня вакансий не было», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в кредитных организациях. Запрос получили порядка 100 системно значимых кредитных организаций и банковских групп. Регулятор позволил им включить в список не более 30% численного состава персонала. При этом, как сообщают источники СМИ, в каждом банке из пятерки крупнейших под мобилизацию формально попадают не менее 1 тысячи сотрудников. Другой инсайдер рассказал изданию, что аналогичные списки составляют и страховые организации. Президент России Владимир Путин на фоне спецоперации на Украине 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на фронт будут призваны 300 тысяч резервистов. Это примерно 1% от общего российского резерва. При этом отсрочку могут получить работники 195 специальностей в сферах IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации. Также не могут быть призваны учащиеся очной и очно-заочной форм обучения. Кроме того, принимать решения о предоставлении «брони» от частичной мобилизации для тех или иных специалистов могут губернаторы регионов.