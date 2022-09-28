«Коммерсант»: ЦБ запросил списки сотрудников банков на бронь от мобилизации

29 сентября 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

В списки на «бронь» от мобилизации банк может включить не более 30% персонала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Банк России начал формировать перечни сотрудников банков, претендующих на бронь от частичной мобилизации. Для формирования списков было установлено два основных критерия — наличие высшего образования у работника и критическая важность его должности. «Банк России запросил у кредитных организаций списки сотрудников, которые могут попасть под частичную мобилизацию, объявленную 21 сентября, но могут претендовать на бронь <…> Для формирования списка было два основных критерия — наличие высшего образования у сотрудника и критическая важность его работы. Отдельного перечня вакансий не было», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в кредитных организациях. Запрос получили порядка 100 системно значимых кредитных организаций и банковских групп. Регулятор позволил им включить в список не более 30% численного состава персонала. При этом, как сообщают источники СМИ, в каждом банке из пятерки крупнейших под мобилизацию формально попадают не менее 1 тысячи сотрудников. Другой инсайдер рассказал изданию, что аналогичные списки составляют и страховые организации. Президент России Владимир Путин на фоне спецоперации на Украине 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на фронт будут призваны 300 тысяч резервистов. Это примерно 1% от общего российского резерва. При этом отсрочку могут получить работники 195 специальностей в сферах IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации. Также не могут быть призваны учащиеся очной и очно-заочной форм обучения. Кроме того, принимать решения о предоставлении «брони» от частичной мобилизации для тех или иных специалистов могут губернаторы регионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Банк России начал формировать перечни сотрудников банков, претендующих на бронь от частичной мобилизации. Для формирования списков было установлено два основных критерия — наличие высшего образования у работника и критическая важность его должности. «Банк России запросил у кредитных организаций списки сотрудников, которые могут попасть под частичную мобилизацию, объявленную 21 сентября, но могут претендовать на бронь <…> Для формирования списка было два основных критерия — наличие высшего образования у сотрудника и критическая важность его работы. Отдельного перечня вакансий не было», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в кредитных организациях. Запрос получили порядка 100 системно значимых кредитных организаций и банковских групп. Регулятор позволил им включить в список не более 30% численного состава персонала. При этом, как сообщают источники СМИ, в каждом банке из пятерки крупнейших под мобилизацию формально попадают не менее 1 тысячи сотрудников. Другой инсайдер рассказал изданию, что аналогичные списки составляют и страховые организации. Президент России Владимир Путин на фоне спецоперации на Украине 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на фронт будут призваны 300 тысяч резервистов. Это примерно 1% от общего российского резерва. При этом отсрочку могут получить работники 195 специальностей в сферах IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации. Также не могут быть призваны учащиеся очной и очно-заочной форм обучения. Кроме того, принимать решения о предоставлении «брони» от частичной мобилизации для тех или иных специалистов могут губернаторы регионов.