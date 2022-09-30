НАТО готовит экстренное обращение

Столтенберг проведет незапланированный брифинг для СМИ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 сентября проведет незапланированную пресс-конференцию. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Североатлантического альянса.
«В пятницу, 30 сентября 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет брифинг для СМИ», — говорится в сообщении. По информации пресс-службы, пресс-конференция состоится в штаб-квартире НАТО в 19.00 мск.
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