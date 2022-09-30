НАТО готовит экстренное обращение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Столтенберг проведет незапланированный брифинг для СМИ Фото:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 сентября проведет незапланированную пресс-конференцию. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Североатлантического альянса.

«В пятницу, 30 сентября 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет брифинг для СМИ», — говорится в сообщении. По информации пресс-службы, пресс-конференция состоится в штаб-квартире НАТО в 19.00 мск.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 сентября проведет незапланированную пресс-конференцию. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Североатлантического альянса. «В пятницу, 30 сентября 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет брифинг для СМИ», — говорится в сообщении. По информации пресс-службы, пресс-конференция состоится в штаб-квартире НАТО в 19.00 мск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...