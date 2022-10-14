Офис Зеленского ищет способ спасти Украину без Маска

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Фото. Пермь., флаг украины
На Украине хотят найти новый способ, как обеспечить работу спутникового интернета Starlink Фото:

Украина придумает, как обеспечить работу спутникового интернета Starlink без участия американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Украина найдет способ, как обеспечить работу Starlink. Мы ожидаем, что компания обеспечит стабильное соединение до конца переговоров», — написал Подоляк в Twitter (заблокирован на территории РФ).

Маск объявил о решении прекратить поставлять бесплатный интернет Starlink на Украину 14 октября. Данное решение стало его ответом на слова экс-посла Украины Андрея Мельника. В свою очередь, в Германии подержали такое решения американского предпринимателя.

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Украина придумает, как обеспечить работу спутникового интернета Starlink без участия американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Украина найдет способ, как обеспечить работу Starlink. Мы ожидаем, что компания обеспечит стабильное соединение до конца переговоров», — написал Подоляк в Twitter (заблокирован на территории РФ). Маск объявил о решении прекратить поставлять бесплатный интернет Starlink на Украину 14 октября. Данное решение стало его ответом на слова экс-посла Украины Андрея Мельника. В свою очередь, в Германии подержали такое решения американского предпринимателя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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