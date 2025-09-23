23 сентября 2025

Жительница Запорожской области, пытавшаяся подорвать авто Минобороны, включена в список террористов

Жительницу Запорожской области Гавриленко* внесли в перечень экстремистов
Жительницу Запорожской области включили в реестр экстремистов и террористов за попытку подорвать автомобиль Минобороны РФ
Жительница Запорожской области Лариса Гавриленко*, подозреваемая в попытке подрыва автомобиля Минобороны РФ, включена в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). В базе ведомства указаны личные данные Гавриленко, а также основание для внесения в реестр.

«Гавриленко* Лариса Владимировна, 11.05.1961 года рождения, город Запорожье Украинской ССР», — указано в перечне ведомства. Таким образом, все финансовые операции, связанные с этим лицом, подлежат обязательному контролю и могут быть заблокированы. По информации Росфинмониторинга, решение о включении Гавриленко в список принято в связи с ее причастностью к террористической деятельности. 

Также сообщается о включении в список экстремистов и террористов экс-сотрудника Запорожской АЭС. Его также внес в соответствующий реестр Росфинмониторинг. 

