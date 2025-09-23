Жительница Запорожской области, пытавшаяся подорвать авто Минобороны, включена в список террористов

Жительница Запорожской области Лариса Гавриленко*, подозреваемая в попытке подрыва автомобиля Минобороны РФ, включена в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). В базе ведомства указаны личные данные Гавриленко, а также основание для внесения в реестр.
«Гавриленко* Лариса Владимировна, 11.05.1961 года рождения, город Запорожье Украинской ССР», — указано в перечне ведомства. Таким образом, все финансовые операции, связанные с этим лицом, подлежат обязательному контролю и могут быть заблокированы. По информации Росфинмониторинга, решение о включении Гавриленко в список принято в связи с ее причастностью к террористической деятельности.
Также сообщается о включении в список экстремистов и террористов экс-сотрудника Запорожской АЭС. Его также внес в соответствующий реестр Росфинмониторинг.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.