Появилась новые подробности по российским туристам, попавшим в ДТП в Анталье

Трое граждан России, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в турецкой Аланье (провинция Анталья), находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Анталье.
«По информации турецкой стороны, в больницах остаются 13 россиян, трое из них — в тяжелом состоянии», — сообщили в генконсульстве РФ в Анталье. Сообщение передает ТАСС. Представители консульства подчеркнули, что поддерживают постоянную связь с местными властями и медицинскими службами для контроля ситуации.
ДТП с автобусом произошло 23 сентября в Анталье (Турция). В Российском союзе туриндустрии сообщили, что один из пострадавших россиян находится в реанимации. По итогу всем пострадавшим оказывают медпомощь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.