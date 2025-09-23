23 сентября 2025

Появилась новые подробности по российским туристам, попавшим в ДТП в Анталье

Консульство РФ в Анталье: после ДТП с автобусом трое россиян в тяжелом состоянии
Трое россиян в тяжелом состоянии после ДТП в Турции
Трое россиян в тяжелом состоянии после ДТП в Турции Фото:

Трое граждан России, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в турецкой Аланье (провинция Анталья), находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Анталье.

«По информации турецкой стороны, в больницах остаются 13 россиян, трое из них — в тяжелом состоянии», — сообщили в генконсульстве РФ в Анталье. Сообщение передает ТАСС.  Представители консульства подчеркнули, что поддерживают постоянную связь с местными властями и медицинскими службами для контроля ситуации.

ДТП с автобусом произошло 23 сентября в Анталье (Турция). В Российском союзе туриндустрии сообщили, что один из пострадавших россиян находится в реанимации. По итогу всем пострадавшим оказывают медпомощь.

