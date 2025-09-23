Трамп в ООН призвал строить «лучший и более процветающий мир»

Срочная новость
новость из сюжетаГенассамблея ООН в США
Президент США Дональд Трамп завершил свою речь на Генеральной Ассамблее ООН, длившуюся около часа, обращением к мировому сообществу. В нем он призвал отстаивать национальные границы и сохранять традиционные ценности народов, а также совместно стремиться к построению «лучшего и более процветающего мира».
