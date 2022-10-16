Миллер заявил о возможности перенаправить через турецкий хаб объемы из «Северных потоков»

16 октября 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Через турецкий газовый хаб направят значительные объемы, заявили в «Газпроме» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Через турецкий газовый хаб можно будет направить объемы, которые были потеряны из-за аварий на «Северных потоках». Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на „Северных потоках“, поэтому это могут быть значительные объемы. Вы знаете, нет ничего невозможного», — рассказал Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он отметил, что у «Газпрома» есть опыт подготовки к реализации проекта «Южный поток», который свернули и позже превратили в «Турецкий поток». Планировалось, что его мощность будет 63 млрд кубометров газа. По словам Миллера, под «Южный поток» даже была подготовлена техническая документация проработки трассы. Ранее президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб в Турции. Анкара согласилась на такое сотрудничество, газовый хаб планируется создать в кратчайшие сроки. Это произошло после диверсий на «Северных потоках».

Через турецкий газовый хаб можно будет направить объемы, которые были потеряны из-за аварий на «Северных потоках». Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на „Северных потоках“, поэтому это могут быть значительные объемы. Вы знаете, нет ничего невозможного», — рассказал Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он отметил, что у «Газпрома» есть опыт подготовки к реализации проекта «Южный поток», который свернули и позже превратили в «Турецкий поток». Планировалось, что его мощность будет 63 млрд кубометров газа. По словам Миллера, под «Южный поток» даже была подготовлена техническая документация проработки трассы. Ранее президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб в Турции. Анкара согласилась на такое сотрудничество, газовый хаб планируется создать в кратчайшие сроки. Это произошло после диверсий на «Северных потоках».