Посол РФ в США Антонов заявил, что мир не стоит на грани ядерной войны

21 октября 2022 в 01:15 Размер текста - 17 +

США следует отказаться от безответственной ядерной риторики, заявил Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Несмотря на напряженные отношения США и России, мир не стоит на краю ядерного конфликта. Такое заявление сделал российские посол в Вашингтон Анатолий Антонов. «Я считаю, что, несмотря на все трудности, мы еще не достигли опасной грани падения в пучину ядерного конфликта», — заявил Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek. Также дипломат отметил, что страны не должны забывать уроки Карибского кризиса, а США следует отказаться от «непродуманной и безответственной ядерной риторики». Также посол РФ поднял вопрос о том, что большая часть международного сообщества, включая РФ, КНР, Индию, Бразилию, Мексику, Турцию и ряд стран Азии, Латинской Америки и Африки, «не удовлетворены эгоистичными американскими подходами». «Есть ощущение, что Вашингтон никак не может оправиться от колоссального опьянения всемогуществом, которое наступило после его самопровозглашенной победы в холодной войне», — подчеркнул Антонов. Однако он отметил, что в США есть здравомыслящие люди, понимающие опасность дальнейшего обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. «Я надеюсь, что люди доброй воли и здравого смысла согласятся со мной в том, что мы не должны допустить повторения взрывоопасной ситуации 1960-х годов», — резюмировал дипломат. Ранее в Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с РФ и не собираются провоцировать начало ядерной войны. Американский адмирал Майк Маллен призвал президента США Джо Байдена отказаться от ядерной риторики и помочь РФ и Украине решить конфликт. Однако Байден заявляет об угрозе РФ, которая готовится применить ядерное оружие.

Несмотря на напряженные отношения США и России, мир не стоит на краю ядерного конфликта. Такое заявление сделал российские посол в Вашингтон Анатолий Антонов. «Я считаю, что, несмотря на все трудности, мы еще не достигли опасной грани падения в пучину ядерного конфликта», — заявил Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek. Также дипломат отметил, что страны не должны забывать уроки Карибского кризиса, а США следует отказаться от «непродуманной и безответственной ядерной риторики». Также посол РФ поднял вопрос о том, что большая часть международного сообщества, включая РФ, КНР, Индию, Бразилию, Мексику, Турцию и ряд стран Азии, Латинской Америки и Африки, «не удовлетворены эгоистичными американскими подходами». «Есть ощущение, что Вашингтон никак не может оправиться от колоссального опьянения всемогуществом, которое наступило после его самопровозглашенной победы в холодной войне», — подчеркнул Антонов. Однако он отметил, что в США есть здравомыслящие люди, понимающие опасность дальнейшего обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. «Я надеюсь, что люди доброй воли и здравого смысла согласятся со мной в том, что мы не должны допустить повторения взрывоопасной ситуации 1960-х годов», — резюмировал дипломат. Ранее в Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с РФ и не собираются провоцировать начало ядерной войны. Американский адмирал Майк Маллен призвал президента США Джо Байдена отказаться от ядерной риторики и помочь РФ и Украине решить конфликт. Однако Байден заявляет об угрозе РФ, которая готовится применить ядерное оружие.