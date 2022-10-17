Адмирал ВМС США призвал Байдена срочно прекратить «новую войну Америки»

17 октября 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

По словам Маллена, Байден должен отступить от ядерной риторики Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден должен начать переговоры по поводу конфликта на Украине, чтобы положить конец новой «бесконечной войне Америки». С таким призывом выступил адмирал ВМС США в отставке Майк Маллен. «Байден должен „отступить“ от пугающих слов о ядерном армагеддоне и быстро посадить Украину и Россию за стол переговоров», — сказал Маллен. Его слова передает Global Research. Адмирал ВМС США в отставке также отметил важность начала переговоров в ближайшее время. Ранее в Белом доме призвали решать конфликт на Украине путем переговоров. Президент США же, в свою очередь, отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он также объявил о выделении военной помощи для Украины на сумму 725 млн долларов, передает RT.

Президент США Джо Байден должен начать переговоры по поводу конфликта на Украине, чтобы положить конец новой «бесконечной войне Америки». С таким призывом выступил адмирал ВМС США в отставке Майк Маллен. «Байден должен „отступить“ от пугающих слов о ядерном армагеддоне и быстро посадить Украину и Россию за стол переговоров», — сказал Маллен. Его слова передает Global Research. Адмирал ВМС США в отставке также отметил важность начала переговоров в ближайшее время. Ранее в Белом доме призвали решать конфликт на Украине путем переговоров. Президент США же, в свою очередь, отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он также объявил о выделении военной помощи для Украины на сумму 725 млн долларов, передает RT.