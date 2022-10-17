Адмирал ВМС США призвал Байдена срочно прекратить «новую войну Америки»

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По словам Маллена, Байден должен отступить от ядерной риторики Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден должен начать переговоры по поводу конфликта на Украине, чтобы положить конец новой «бесконечной войне Америки». С таким призывом выступил адмирал ВМС США в отставке Майк Маллен.

«Байден должен „отступить“ от пугающих слов о ядерном армагеддоне и быстро посадить Украину и Россию за стол переговоров», — сказал Маллен. Его слова передает Global Research. Адмирал ВМС США в отставке также отметил важность начала переговоров в ближайшее время.

Ранее в Белом доме призвали решать конфликт на Украине путем переговоров. Президент США же, в свою очередь, отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он также объявил о выделении военной помощи для Украины на сумму 725 млн долларов, передает RT.

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Президент США Джо Байден должен начать переговоры по поводу конфликта на Украине, чтобы положить конец новой «бесконечной войне Америки». С таким призывом выступил адмирал ВМС США в отставке Майк Маллен. «Байден должен „отступить“ от пугающих слов о ядерном армагеддоне и быстро посадить Украину и Россию за стол переговоров», — сказал Маллен. Его слова передает Global Research. Адмирал ВМС США в отставке также отметил важность начала переговоров в ближайшее время. Ранее в Белом доме призвали решать конфликт на Украине путем переговоров. Президент США же, в свою очередь, отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он также объявил о выделении военной помощи для Украины на сумму 725 млн долларов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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