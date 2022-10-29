МИД РФ обеспокоен увеличением числа сценариев применения ядерного оружия Западом

Трактовки военных доктрин Запада о применении ядерного оружия размыты, считает Александр Грушко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия обеспокоена увеличением числа сценариев применения ядерного оружия странами Запада. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Язык ядерных стратегий достаточно размыт, и мы наблюдаем увеличение количества сценариев, в том числе вне ядерного контекста, который допускает применение ядерного оружия», — заявил Грушко РИА Новости. По его словам, МИД РФ обеспокоен, что язык доктринальных документов стран Запада размыт, хотя не должен допускать двойных трактовок. Как отмечает Грушко, это касается документов Великобритании, Франции и, в первую очередь, США.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета. Возможности применения ядерного оружия прописаны в российской военной доктрине.