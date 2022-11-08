Отступление США встревожило европейских политиков

Вероятное отступление США в вопросах поддержки Украины после выборов встревожило политиков в Европе. Помощь Киеву может быть сокращена в случае победы республиканцев на промежуточных выборах.
«В США все больше распространяется усталость и пресыщение украинской проблемой. Представители обеих основных американских партий все больше обеспокоены влиянием помощи Киеву на внутренние проблемы в Штатах, прежде всего рекордную инфляцию», — пишет РИА Новости со ссылкой на статью в китайской газете «Жэньминь жибао».
По информации издания, США беспокоят топливный кризис и рост цен на продовольствие в мире. Группа конгрессменов от демократов уже обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой надавить на Украину, чтобы та решала вопросы дипломатическим путем.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные ее цели — денацификация и демилитаризация.
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