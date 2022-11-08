ТАСС: в США «позволили» Украине самой решить, будет ли она пытаться захватить Крым или нет

09 ноября 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

В США убеждены, что это должны решить сами украинцы Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Жители Украины сами могут решить, будут ли они предпринимать попытки захватить Крым или нет. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. «Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения», — заявил он 8 ноября, передает ТАСС. Он подчеркнул, что окончательное решение примут непосредственно официальные представители России и Украины. По его словам, США ока продолжит снабжать Киев необходимым оружием. Ранее представитель украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева предупредила о планах лидера страны по захвату Крыма. Она указала, что Киев планирует вернуть Крым себе в конце весны 2023 года или летом.

Жители Украины сами могут решить, будут ли они предпринимать попытки захватить Крым или нет. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. «Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения», — заявил он 8 ноября, передает ТАСС. Он подчеркнул, что окончательное решение примут непосредственно официальные представители России и Украины. По его словам, США ока продолжит снабжать Киев необходимым оружием. Ранее представитель украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева предупредила о планах лидера страны по захвату Крыма. Она указала, что Киев планирует вернуть Крым себе в конце весны 2023 года или летом.