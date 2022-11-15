Боррель: силы быстрого реагирования ЕС будут готовы к развертыванию в 2023 году

Численность сил быстрого реагирования ЕС составит до пяти тысяч человекФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Уже в 2023 году будут готовы к развертыванию силы быстрого реагирования Евросоюза. Их численность составит до пяти тысяч человек, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Силы быстрого реагирования должны быть готовы к оперативным действиям в следующем году. Министры обороны стран Евросоюза обсудят сегодня два оперативных сценария их применения», — заявил Боррель перед встречей министров обороны ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.
Другой темой встречи станет обсуждение совместных усилий по восполнению запасов оружия на складах в странах Евросоюза. Арсеналы западных государств значительно опустели из-за поставок оружия Украине. Внешнеполитическая служба ЕС намерена исправить эту ситуацию, разработав систему совместных военных заказов вооружений и техники.
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Уже в 2023 году будут готовы к развертыванию силы быстрого реагирования Евросоюза. Их численность составит до пяти тысяч человек, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Силы быстрого реагирования должны быть готовы к оперативным действиям в следующем году. Министры обороны стран Евросоюза обсудят сегодня два оперативных сценария их применения», — заявил Боррель перед встречей министров обороны ЕС в Брюсселе, передает ТАСС. Другой темой встречи станет обсуждение совместных усилий по восполнению запасов оружия на складах в странах Евросоюза. Арсеналы западных государств значительно опустели из-за поставок оружия Украине. Внешнеполитическая служба ЕС намерена исправить эту ситуацию, разработав систему совместных военных заказов вооружений и техники.