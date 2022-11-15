Боррель: силы быстрого реагирования ЕС будут готовы к развертыванию в 2023 году

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Численность сил быстрого реагирования ЕС составит до пяти тысяч человек Фото:

Уже в 2023 году будут готовы к развертыванию силы быстрого реагирования Евросоюза. Их численность составит до пяти тысяч человек, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Силы быстрого реагирования должны быть готовы к оперативным действиям в следующем году. Министры обороны стран Евросоюза обсудят сегодня два оперативных сценария их применения», — заявил Боррель перед встречей министров обороны ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Другой темой встречи станет обсуждение совместных усилий по восполнению запасов оружия на складах в странах Евросоюза. Арсеналы западных государств значительно опустели из-за поставок оружия Украине. Внешнеполитическая служба ЕС намерена исправить эту ситуацию, разработав систему совместных военных заказов вооружений и техники.

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Уже в 2023 году будут готовы к развертыванию силы быстрого реагирования Евросоюза. Их численность составит до пяти тысяч человек, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Силы быстрого реагирования должны быть готовы к оперативным действиям в следующем году. Министры обороны стран Евросоюза обсудят сегодня два оперативных сценария их применения», — заявил Боррель перед встречей министров обороны ЕС в Брюсселе, передает ТАСС. Другой темой встречи станет обсуждение совместных усилий по восполнению запасов оружия на складах в странах Евросоюза. Арсеналы западных государств значительно опустели из-за поставок оружия Украине. Внешнеполитическая служба ЕС намерена исправить эту ситуацию, разработав систему совместных военных заказов вооружений и техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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