Губернатор Подмосковья навестил участников СВО в военном госпитале

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, воробьев андрей
Губернатор выразил благодарность участникам СВО при посещении военного госпиталя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил военный госпиталь под Солнечногорском, чтобы выразить благодарность проходящим лечение участникам спецоперации, а также медикам. Помимо этого, глава региона поинтересовался актуальными нуждами у семей и родственников мобилизованных.

«Я приехал сегодня, чтобы сказать слова благодарности медикам и участникам СВО. И сестры, и врачи стараются уделить внимание, помочь вам встать на ноги», — цитирует Воробьева «Радио 1». Губернатор поинтересовался у участников СВО, какие потребности есть у их семей. Власти готовы оказывать помощь по всем вопросам, включая детский сад, здоровье и дальнейшую реабилитацию мобилизованных.

Среди просьб военнослужащих прозвучали помощь в ремонте крыши частного дома, возврат документов с передовой и другие. Мобилизованный Василий из Лыткарина заявил, что у него пятеро детей и на всех них уже оформлены все положенные льготы, что позволяет бесплатно посещать детский сад и получать бесплатное питание в школе.

«Спасибо за темы, которые вы поднимали сегодня. Они важны не только для вас, но и предполагают какие-то системные решения — будь то выплаты, вопросы, связанные с документами, льготами. Постараемся все их решать. Еще раз благодарю вас и выздоравливайте», — заключил Воробьев.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил военный госпиталь под Солнечногорском, чтобы выразить благодарность проходящим лечение участникам спецоперации, а также медикам. Помимо этого, глава региона поинтересовался актуальными нуждами у семей и родственников мобилизованных. «Я приехал сегодня, чтобы сказать слова благодарности медикам и участникам СВО. И сестры, и врачи стараются уделить внимание, помочь вам встать на ноги», — цитирует Воробьева «Радио 1». Губернатор поинтересовался у участников СВО, какие потребности есть у их семей. Власти готовы оказывать помощь по всем вопросам, включая детский сад, здоровье и дальнейшую реабилитацию мобилизованных. Среди просьб военнослужащих прозвучали помощь в ремонте крыши частного дома, возврат документов с передовой и другие. Мобилизованный Василий из Лыткарина заявил, что у него пятеро детей и на всех них уже оформлены все положенные льготы, что позволяет бесплатно посещать детский сад и получать бесплатное питание в школе. «Спасибо за темы, которые вы поднимали сегодня. Они важны не только для вас, но и предполагают какие-то системные решения — будь то выплаты, вопросы, связанные с документами, льготами. Постараемся все их решать. Еще раз благодарю вас и выздоравливайте», — заключил Воробьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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