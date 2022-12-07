Губернатор Подмосковья навестил участников СВО в военном госпитале

07 декабря 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

Губернатор выразил благодарность участникам СВО при посещении военного госпиталя Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил военный госпиталь под Солнечногорском, чтобы выразить благодарность проходящим лечение участникам спецоперации, а также медикам. Помимо этого, глава региона поинтересовался актуальными нуждами у семей и родственников мобилизованных. «Я приехал сегодня, чтобы сказать слова благодарности медикам и участникам СВО. И сестры, и врачи стараются уделить внимание, помочь вам встать на ноги», — цитирует Воробьева « Радио 1 ». Губернатор поинтересовался у участников СВО, какие потребности есть у их семей. Власти готовы оказывать помощь по всем вопросам, включая детский сад, здоровье и дальнейшую реабилитацию мобилизованных. Среди просьб военнослужащих прозвучали помощь в ремонте крыши частного дома, возврат документов с передовой и другие. Мобилизованный Василий из Лыткарина заявил, что у него пятеро детей и на всех них уже оформлены все положенные льготы, что позволяет бесплатно посещать детский сад и получать бесплатное питание в школе. «Спасибо за темы, которые вы поднимали сегодня. Они важны не только для вас, но и предполагают какие-то системные решения — будь то выплаты, вопросы, связанные с документами, льготами. Постараемся все их решать. Еще раз благодарю вас и выздоравливайте», — заключил Воробьев. Фото: пресс-служба губернатора Подмосковья Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил военный госпиталь под Солнечногорском, чтобы выразить благодарность проходящим лечение участникам спецоперации, а также медикам. Помимо этого, глава региона поинтересовался актуальными нуждами у семей и родственников мобилизованных. «Я приехал сегодня, чтобы сказать слова благодарности медикам и участникам СВО. И сестры, и врачи стараются уделить внимание, помочь вам встать на ноги», — цитирует Воробьева «Радио 1». Губернатор поинтересовался у участников СВО, какие потребности есть у их семей. Власти готовы оказывать помощь по всем вопросам, включая детский сад, здоровье и дальнейшую реабилитацию мобилизованных. Среди просьб военнослужащих прозвучали помощь в ремонте крыши частного дома, возврат документов с передовой и другие. Мобилизованный Василий из Лыткарина заявил, что у него пятеро детей и на всех них уже оформлены все положенные льготы, что позволяет бесплатно посещать детский сад и получать бесплатное питание в школе. «Спасибо за темы, которые вы поднимали сегодня. Они важны не только для вас, но и предполагают какие-то системные решения — будь то выплаты, вопросы, связанные с документами, льготами. Постараемся все их решать. Еще раз благодарю вас и выздоравливайте», — заключил Воробьев.