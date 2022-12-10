Криштиану Роналду расплакался после поражения сборной ПортугалииФото: AP/TASS
Капитан португальской команды Криштиану Роналду расплакался после того, как сборная Португалии проиграла команде Марокко со счетом 0:1 в четвертьфинале ЧМ в Катаре. После этого сборная Португалии вылетела с чемпионата мира по футболу-2022.
«Роналду, вышедший на поле во втором тайме, после матча расплакался в подтрибунном помещении», — пишет Sport24. Отмечается, что скорее всего для Роналду это был последний чемпионат мира в карьере.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Капитан португальской команды Криштиану Роналду расплакался после того, как сборная Португалии проиграла команде Марокко со счетом 0:1 в четвертьфинале ЧМ в Катаре. После этого сборная Португалии вылетела с чемпионата мира по футболу-2022. «Роналду, вышедший на поле во втором тайме, после матча расплакался в подтрибунном помещении», — пишет Sport24. Отмечается, что скорее всего для Роналду это был последний чемпионат мира в карьере.