Роналду расплакался после сенсационного проигрыша на ЧМ-2022. Видео

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Криштиану Роналду расплакался после поражения сборной Португалии Фото:

Капитан португальской команды Криштиану Роналду расплакался после того, как сборная Португалии проиграла команде Марокко со счетом 0:1 в четвертьфинале ЧМ в Катаре. После этого сборная Португалии вылетела с чемпионата мира по футболу-2022.

«Роналду, вышедший на поле во втором тайме, после матча расплакался в подтрибунном помещении», — пишет Sport24. Отмечается, что скорее всего для Роналду это был последний чемпионат мира в карьере.

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Капитан португальской команды Криштиану Роналду расплакался после того, как сборная Португалии проиграла команде Марокко со счетом 0:1 в четвертьфинале ЧМ в Катаре. После этого сборная Португалии вылетела с чемпионата мира по футболу-2022. «Роналду, вышедший на поле во втором тайме, после матча расплакался в подтрибунном помещении», — пишет Sport24. Отмечается, что скорее всего для Роналду это был последний чемпионат мира в карьере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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