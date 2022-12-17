Политолог: Вашингтон намерен измотать Россию с помощью Украины. Видео

17 декабря 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Страны Запада поставляют Украине вооружение, стараясь измотать РФ, считает Андрей Кошкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон хочет измотать Россию, для этого и был спровоцирован конфликт между РФ и Украиной. Об этом заявил политолог Андрей Кошкин. «Киев получал указания из Вашингтона, а Киев их выполнял. В США создали конфликт и теперь удерживают в нем Украину, пытаясь до конца измотать Россию», — уточнил политолог в интервью Пятому каналу. Он подчеркнул, что в связи с этим украинская страна не идет навстречу России в плане переговоров. Кошкин также отметил, что США и страны Запада во всем хотят обвинить российскую сторону. США и другие страны Запада начали вводить санкции после начала спецоперации РФ на Украине. Они также оказывают военную и финансовую помощь Киеву. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, Вашингтон использует Киев как инструмент для реализации собственных геополитических интересов, пишут « Невские новости». Но при этом не все страны ЕС радикально настроены против России. Например, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не должен оборвать нить переговоров с РФ.

Вашингтон хочет измотать Россию, для этого и был спровоцирован конфликт между РФ и Украиной. Об этом заявил политолог Андрей Кошкин. «Киев получал указания из Вашингтона, а Киев их выполнял. В США создали конфликт и теперь удерживают в нем Украину, пытаясь до конца измотать Россию», — уточнил политолог в интервью Пятому каналу. Он подчеркнул, что в связи с этим украинская страна не идет навстречу России в плане переговоров. Кошкин также отметил, что США и страны Запада во всем хотят обвинить российскую сторону. США и другие страны Запада начали вводить санкции после начала спецоперации РФ на Украине. Они также оказывают военную и финансовую помощь Киеву. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, Вашингтон использует Киев как инструмент для реализации собственных геополитических интересов, пишут «Невские новости». Но при этом не все страны ЕС радикально настроены против России. Например, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не должен оборвать нить переговоров с РФ.