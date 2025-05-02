Принц Гарри проиграл суд своей же охране

Апелляционный суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию принца Гарри, младшего сына короля Великобритании Карла III, по делу о лишении его права на государственную полицейскую защиту после отказа от исполнения обязанностей старшего члена королевской семьи. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на решение суда, оглашенное председателем судебной коллегии Джефри Восом.
«Апелляция герцога Сассекского [принца Гарри] подлежит отклонению», — добавил Вос, пояснив, что это решение было поддержано двумя другими судьями, рассматривавшими дело о лишении права принца на государственную полицейскую защиту. В ходе заседания судья Вос подчеркнул, что личные переживания принца Гарри не могут служить юридическим основанием для пересмотра решения профильного межведомственного комитета Ravec, отвечающего за предоставление государственной охраны.
Теперь единственной возможностью для принца Гарри оставить при себе охрану остается обращение в Верховный суд Великобритании, однако для этого его адвокатам предстоит получить соответствующее разрешение либо от Апелляционного суда, либо от самого Верховного суда. После отказа от королевских обязанностей в 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл лишились официальных титулов и права представлять монарха. В связи с этим МВД Великобритании прекратило предоставлять им автоматическую государственную охрану во время визитов в страну, что вызвало неоднократные судебные споры и апелляции со стороны герцога Сассекского.
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