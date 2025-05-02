Российский офицер три недели сдерживал натиск ВСУ под Курском, сжигая вражескую технику

Молодой офицер 106-й дивизии ВДВ Эммануил Давыдов, несмотря на ранение, уничтожил около 12 единиц вражеской техники и продолжал сражаться в условиях практически полного окружения после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
«На протяжении трех недель он там воевал, жег технику, захватывал трофеи, воевал трофеями, стрелял из выведенной из строя бронированной машины „Казак“, из пулемета, по противнику, прослушивал трофейную рацию, передавал ценные сведения в штаб. Вот такой парень», — рассказал Коц в эфире «Комсомольской правды». Его слова передает Life.ru. Сам Давыдов также рассказал журналисту, что у него отец — офицер спецназа. И с самого детства тот давал своему сыну наставление: если грозит поражение, сделай так, что бы тебя запомнили.
По словам Коца, Давыдов в течение трех недель вел активные боевые действия. Офицер уничтожил несколько единиц техники противника, включая немецкий танк Leopard, который подорвался на минном заграждении, установленном самим Давыдовым. Все это время он осуществлял радиоперехват и передавал важную информацию в штаб. Уходить с занимаемых позиций Давыдов согласился только после получения очередного ранения, когда физически уже не мог держать оружие. Украинские военные по радиосвязи сообщали о «безумце без шлема», которого не удается поймать на их участке.
Подобные примеры героизма российских военнослужащих уже отмечались ранее в ходе СВО. Так, командир танка Михаил Васякин из Пермского края с экипажем вынудил украинские формирования отступить, уничтожив опорный пункт и живую силу противника, а также сохранил личный состав при минометном обстреле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.