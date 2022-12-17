Шольц заявил, что Запад не должен оборвать нить переговоров с Россией

Олаф Шольц отметил важность сохранения контактов с Россией
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Несмотря на разногласия, связанные с конфликтом на Украине, западным странам важно сохранить нить переговоров с Россией. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — заявил Шольц. Его слова
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции и обрывать дипломатические контакты.
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