Шольц заявил, что Запад не должен оборвать нить переговоров с Россией

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Олаф Шольц отметил важность сохранения контактов с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Несмотря на разногласия, связанные с конфликтом на Украине, западным странам важно сохранить нить переговоров с Россией. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — заявил Шольц. Его слова приводит немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции и обрывать дипломатические контакты.

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Несмотря на разногласия, связанные с конфликтом на Украине, западным странам важно сохранить нить переговоров с Россией. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — заявил Шольц. Его слова приводит немецкая газета Suddeutsche Zeitung. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции и обрывать дипломатические контакты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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