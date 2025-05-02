Популярный курорт погрузился во тьму после отключения электричества. Видео

На Бали произошло отключение электричества
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Курортный остров остался без света
Курортный остров остался без света Фото:

На курортном острове Бали в Индонезии произошло массовое отключение электричества. Государственная энергетическая компания PLN выясняет причины отключения.

«По данным государственной коммунальной компании Perusahaan Listrik Negara, в пятницу в ряде регионов Бали произошло отключение электроэнергии с 16:00 по местному времени (08:00 по Гринвичу)», — пишет Reuters. Электричества нет, в том числе в аэропорте — там работают генераторы, поэтому рейсы продолжаются. 

Причины отключения пока неизвестны. Энергокомпания PLN занимается восстановлением. Это может занять до 36 часов.

Несколько дней назад масштабное отключение электроэнергии произошло в Испании, Франции и Португалии. Тогда были нарушены работа платежных систем и функционирование метрополитен.

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На курортном острове Бали в Индонезии произошло массовое отключение электричества. Государственная энергетическая компания PLN выясняет причины отключения. «По данным государственной коммунальной компании Perusahaan Listrik Negara, в пятницу в ряде регионов Бали произошло отключение электроэнергии с 16:00 по местному времени (08:00 по Гринвичу)», — пишет Reuters. Электричества нет, в том числе в аэропорте — там работают генераторы, поэтому рейсы продолжаются.  Причины отключения пока неизвестны. Энергокомпания PLN занимается восстановлением. Это может занять до 36 часов. Несколько дней назад масштабное отключение электроэнергии произошло в Испании, Франции и Португалии. Тогда были нарушены работа платежных систем и функционирование метрополитен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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