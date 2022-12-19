ВСУ изменили тактику боев с Россией: главное за 19 декабря

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, донбасс, военный, минобороны
Российские войска уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ в ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поменяли тактику ведения боев, делая ставку на быстрые группы. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 19 декабря.

  • ВСУ на краснолиманском направлении перешли на новую тактику ведения боевых действий. Они делают ставку на легкие боевые группы, а также начали устанавливать пулеметы и минометы на гражданские автомобили.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что борьба за Крым будет тяжелой, когда начнется операция. Он заверил, что мир об этом узнает. Он отметил, что борьба уже началась, но в сознании украинского народа.
  • Украинские солдаты стреляют в детей и стариков. Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подчеркнул, что тем самым ВСУ бьют в «самое сердце» Донбасса.
  • Роскомнадзор удалил за 2022 год более ста тысяч фейков о спецоперации РФ на Украине. Публикации были удалены с более чем 180 ресурсов в интернете.
  • В ЧВК «Моцарт» отметили слабую боевую подготовку украинских войск. Командир ЧВК «Моцарт» Энди Милберн отметил, что времени на их обучение остается мало.
  • Четыре диверсионные группы ВСУ были уничтожены Вооруженными силами РФ в Луганской народной республике (ЛНР). А именно, на краснолиманском направлении.
  • Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выделении бесплатной земли для участников спецоперации. Территориям Подмосковья, Крыма и Севастополя предложено рассмотреть передачу земельных участков на безвозмездной основе.

  • ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, сообщает Пятый канал. В Минобороны РФ также уточнили, что были уничтожены две диверсионные группы ВСУ.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) поменяли тактику ведения боев, делая ставку на быстрые группы. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 19 декабря. ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, сообщает Пятый канал. В Минобороны РФ также уточнили, что были уничтожены две диверсионные группы ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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