ВСУ изменили тактику боев с Россией: главное за 19 декабря

Российские войска уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ в ЛНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) поменяли тактику ведения боев, делая ставку на быстрые группы. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 19 декабря.
- ВСУ на краснолиманском направлении перешли на новую тактику ведения боевых действий. Они делают ставку на легкие боевые группы, а также начали устанавливать пулеметы и минометы на гражданские автомобили.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что борьба за Крым будет тяжелой, когда начнется операция. Он заверил, что мир об этом узнает. Он отметил, что борьба уже началась, но в сознании украинского народа.
- Украинские солдаты стреляют в детей и стариков. Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подчеркнул, что тем самым ВСУ бьют в «самое сердце» Донбасса.
- Роскомнадзор удалил за 2022 год более ста тысяч фейков о спецоперации РФ на Украине. Публикации были удалены с более чем 180 ресурсов в интернете.
- В ЧВК «Моцарт» отметили слабую боевую подготовку украинских войск. Командир ЧВК «Моцарт» Энди Милберн отметил, что времени на их обучение остается мало.
- Четыре диверсионные группы ВСУ были уничтожены Вооруженными силами РФ в Луганской народной республике (ЛНР). А именно, на краснолиманском направлении.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выделении бесплатной земли для участников спецоперации. Территориям Подмосковья, Крыма и Севастополя предложено рассмотреть передачу земельных участков на безвозмездной основе.
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ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, сообщает Пятый канал. В Минобороны РФ также уточнили, что были уничтожены две диверсионные группы ВСУ.
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